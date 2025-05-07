新北斥資58億建6座第二運動中心 板橋、蘆洲明年完工

新北市有16座運動中心、2座水上活動中心、13處小型健身房及42座運動天幕。新北體育局長洪玉玲說，現已啟動第二國民運動中心計畫，投入58億新建6座第二運動中心，板橋、蘆洲預計2026年完工，新莊、三重設計規畫，特色項目分別為室內划船訓練中心、擊劍教室，新店、中和則在選址中。

新北市長侯友宜今主持市政會議，提到世壯運5月17日登場，這次賽會在新北市板橋、中和、蘆洲、三重及新店等5座運動中心比賽，現已完成13個場地總檢查，他會在5月13日到板橋體育場，勘察田徑、射箭的比賽場地準備狀況，並迎接世界各國好手到我們的運動場館、運動中心比賽。

侯說，運動中心已是全民運動最棒的一個好環境，未來還會再花近60億，人口超過25萬的區域規畫興建第二國民運動中心，明年蘆洲、板橋第二座運動中心會完工，未來還有三重、新莊、新店、中和會蓋第二個運動中心，盼新北成為一個運動城市。

洪玉玲今在市政會議專案報告指出，新北運動中心數量全台最多，以一館一特色運動打造獨特場館設施，設計規畫中的新莊第二運動中心，將座落文高一用地，預估5至6層並共構停車場，特色是有室內划船訓練中心；三重則使用果菜市場都更空間，打造地上5層的第二運動中心，並規畫擊劍教室；新店、中和則在選址中。