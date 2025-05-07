新北斥資58億建6座第二運動中心 板橋、蘆洲明年完工
新北市有16座運動中心、2座水上活動中心、13處小型健身房及42座運動天幕。新北體育局長洪玉玲說，現已啟動第二國民運動中心計畫，投入58億新建6座第二運動中心，板橋、蘆洲預計2026年完工，新莊、三重設計規畫，特色項目分別為室內划船訓練中心、擊劍教室，新店、中和則在選址中。
新北市長侯友宜今主持市政會議，提到世壯運5月17日登場，這次賽會在新北市板橋、中和、蘆洲、三重及新店等5座運動中心比賽，現已完成13個場地總檢查，他會在5月13日到板橋體育場，勘察田徑、射箭的比賽場地準備狀況，並迎接世界各國好手到我們的運動場館、運動中心比賽。
侯說，運動中心已是全民運動最棒的一個好環境，未來還會再花近60億，人口超過25萬的區域規畫興建第二國民運動中心，明年蘆洲、板橋第二座運動中心會完工，未來還有三重、新莊、新店、中和會蓋第二個運動中心，盼新北成為一個運動城市。
洪玉玲今在市政會議專案報告指出，新北運動中心數量全台最多，以一館一特色運動打造獨特場館設施，設計規畫中的新莊第二運動中心，將座落文高一用地，預估5至6層並共構停車場，特色是有室內划船訓練中心；三重則使用果菜市場都更空間，打造地上5層的第二運動中心，並規畫擊劍教室；新店、中和則在選址中。
體育局補充，距離世壯運開賽倒數10天，參賽者憑大會證件可免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及泳池；在身障比賽場地，板橋體育場及新莊體育館，組成「1對1服務團隊」；新北市中醫師公會在板橋體育場提供按摩舒緩服務，並邀請民眾一起進場為選手加油，觀賽還能領取專屬應援小物與總價值超過百萬的限量「新北幣」。
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