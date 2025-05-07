北市新仁愛路將封道16天 世壯運北市要道交通管制出爐

2025雙北世界壯年運動會將於17日登場，開幕典禮於台北大巨蛋舉辦，交通局今天召開記者會公布當日，以及日後賽事交通管制路段，其中，以新仁愛路搭設沙灘排球場地管制16天最久，另外北市周遭河濱公園也會配合賽事禁停車輛。

雙北世界壯年運動會賽程從5月17日到30日，共計61場館、35項目體育賽事，並分布於6個縣市。當中，台北市舉辦開幕典禮，典禮前也會有專屬選手及陪同人員的大遊行，屆時將有近3萬人參加。

開幕活動之前的選手大遊行，會從下午5點半開始，從市府路走向松高路，再往逸仙路到國父紀念館下方的通廊往大巨蛋開幕典禮。交通治理科長林育生說明，開幕遊行第一階段交通管制從5月17日上午10點到下午3點，分別為松高路、松壽路、松智路、市府路、基隆路。

第二階段遊行管制時間，下午3點到晚間7點，由擴大管制範圍包含基隆路（逸仙路50巷-松高路，南向右轉車道）、松高路、仁愛路、松壽路、松智路、市府路、逸仙路，另外，逸仙路南往北則自下午5點到晚間7點管制。

林育生建議，開幕遊行改道方向，東西向改道動線，通行民權西路、民權東路、南京東路、南京西路、八德路、市民大道、和平東西路。南北向則改道建國南路、建國北路、復興南路、復興北路、敦化南路、敦化北路、基隆路及松山路。

林育生說，周遭YouBike站點也會從上午10點到晚間7點暫停營運。周邊的停車場包含松壽路的市府公務停車場暫停進出，君悅飯店、府前廣場停車場可由松壽路進出等，呼籲參與遊行的民眾

另一方面，台北市政府前仁愛路四段到基隆路一段舉辦沙灘排球，由於事前會載運1千噸沙子打造成球場。林育生表示，從5月10日到25日下午6點進行新仁愛路交通管制，行經的相關公車都會改道，並暫時取消市政府站，不過該路段在假日原本就會封閉車道，主要影響為平日。

停管處補充，部分相關賽事會於觀山、迎風、華中河濱公園舉辦，屆時配合賽事需求搭設補給站、救護及休息區，周邊車格就會暫停使用，提醒民眾利用周邊替代停車場停放。

同時，林育生說，賽會接駁會提供20條偏遠場館、2條機場的官方接駁車，賽事期間出車639車次，給選手、隊職員、陪同者及帕拉選手助理員使用，另外也有Uber官方計程車、市區公車、國道客運等，針對帕拉選手也會有大小型的康復巴士，搭乘到開閉幕場館及雙北市歡迎晚會。

林育生也說，相關賽程交通資訊，參賽者可到官方網站、App查詢。