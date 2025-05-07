快訊

前特派漫談／美國總統的挑戰者 揭白宮隨行記者團面紗

印度「辛杜爾行動」復仇！砲轟巴基斯坦已19死，兩大核武國衝突升溫？

街上驚見發光神獸「全身每根毛都在閃耀」 萬人朝聖看呆：會走路的金條

北市行銷世壯運 選手隊職員可領600元現金券

中央社／ 台北7日電

北市商業處今天表示，世壯運將登場，為讓選手及遊客掌握北市旅遊資訊，世壯運官網已設置旅遊專區，並將600元現金券資訊寄送給選手及隊職員領取。

台北市商業處發布新聞資料指出，2025雙北世界壯年運動會將於17日登場，此次與台北市商圈、市集百貨商場合作，推出專屬消費優惠、電子現金券及特色遊程的多項好康。

商業處表示，為讓世壯運選手與遊客掌握台北市商圈、市集及旅遊資訊，世壯運官網賽會活動內已設置旅遊專區，內容介紹台北市具代表性特色商圈及知名夜市，並提供商圈市集、交通指引與必訪攻略等資訊。

商業處指出，600元現金券包含特定店家現金券200元、商圈現金券200元、商場百貨現金券200元，資訊已陸續發放至選手的電子信箱。

此外，從8日起，選手（含隊職員、12歲以上陪同者）每週都可領取限量600元現金券，且台北市商圈店家積極響應世壯運，已有21處商圈主動加入賽事應援行列。

商業處表示，為提升世界各地選手與隨行人員便利性，賽會建置中、英、日、韓版本的特約店家資訊網站，並提供詳細優惠內容與查詢功能，包含1049家特約店家提供外語友善服務，讓台灣熱情與城市魅力被世界看見。

商業處指出，辦理世壯運後會進行經濟效益統籌評估，將納入場館動線、選手消費、旅宿入住率與觀光交通等層面，進行完整效益評估分析，作為北市未來優化舉辦大型賽事活動參考依據。

北市 百貨 魅力

延伸閱讀

破寒蟬、再衝一波罷雙吳連署 北市黨部「三管齊下」

北市動物園石虎春捲與呆頭鵝產雙胞胎 邀民眾共同命名石虎寶寶

北市3月抽驗50件生鮮水果 9件農藥殘留不合格

北市大安區有望再增地下停車場 停管處：年底開說明會

相關新聞

林葉亭父親事件殷鑑未遠 議員曝新北年走失340失智老人

藝人林葉亭的85歲失智父親走失多年後，被發現時已不幸成為冰冷遺體，新北市議員戴湘儀今在議會質詢指，前幾周新莊一名走失的失...

新北企業托育補助即日開始申請 最高500萬元

新北勞工局推出企業托育補助，今年起新興建托兒設施補助額度自400萬提高至500萬元，新北市更創「教保托育人員人事費用」及...

新北斥資58億建6座第二運動中心 板橋、蘆洲明年完工

新北市有16座運動中心、2座水上活動中心、13處小型健身房及42座運動天幕。新北體育局長洪玉玲說，現已啟動第二國民運動中...

北市新仁愛路將封道16天 世壯運北市要道交通管制出爐

2025雙北世界壯年運動會將於17日登場，開幕典禮於台北大巨蛋舉辦，交通局今天召開記者會公布當日，以及日後賽事交通管制路...

德姊妹市議員團訪新北 侯友宜：深化交流共挺世壯運

2025雙北世界壯年運動會進入倒數，新北市迎來首批海外貴賓。來自德國姊妹市史坦堡縣的議員訪團拜會新北市長侯友宜，雙方就教...

影／二殯停車場啟用不到1年半 議員曝：像被轟炸過

台北市懷愛館（原二殯）B1停車場啟用迄今不到1年半，議員卻發現地板如今黑漆漆，滿是輪胎壓過的痕跡，幾乎看不到綠色、灰色地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。