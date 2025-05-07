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德姊妹市議員團訪新北 侯友宜：深化交流共挺世壯運

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜致贈世壯運吉祥物「壯寶」給史坦堡縣議員及阿默湖成人教育中心主席Tim Weidner（左）。圖／新北市秘書處提供
新北市長侯友宜致贈世壯運吉祥物「壯寶」給史坦堡縣議員及阿默湖成人教育中心主席Tim Weidner（左）。圖／新北市秘書處提供

2025雙北世界壯年運動會進入倒數，新北市迎來首批海外貴賓。來自德國姊妹市史坦堡縣的議員訪團拜會新北市長侯友宜，雙方就教育、產業、能源永續等議題交換意見，展現兩地40年情誼。訪團也將出席5月17日的世壯運開幕典禮。

新北市與史坦堡縣自1985年締結為姊妹市以來互動頻繁，三民高中與史坦堡康芬豪森高中也維繫30餘年的姊妹校關係。訪團此行除拜會市府，也特地造訪三民高中。侯友宜指出，德國一向重視技職教育，他期盼未來新北能有更多與德國學校實質合作的機會，「讓學生走出去，也讓世界走進來。」

德方代表、阿默湖成人教育中心主席Tim Weidner表示，史坦堡縣與新北市長達40年的情誼「極具象徵意義」，此次受邀參與世壯運開幕典禮，感到榮幸。他也期許雙方未來在再生能源、環境永續等領域持續交流，「從新北的治理經驗中學習，提升地方施政。」

訪團成員也回憶，2020年新冠疫情嚴峻期間，新北市曾提供史坦堡縣防疫物資，幾乎每一位縣民都因此受益。侯友宜則表示，當時雙方互通有無、彼此加油打氣，是跨國合作的最佳示範，「能幫上一點忙，我們覺得很值得。」

此次會晤由市府副秘書長柯慶忠陪同，史坦堡縣議員Anne Franke、Stefanie von Winning、Wolfgang Weber-Guskar等人均與會；新北市教育局、經發局、三民高中及外交學者代表也共同出席，促進雙方多層次對話。

史坦堡訪團此次共有25人，未來數日將持續參訪新北市多所學校與文教機構，為世壯運暖身，也為德新友誼添上新頁。

新北市長侯友宜與史坦堡縣議員及阿默湖成人教育中心主席Tim Weidner（左）一同於合影板上簽名留念。圖／新北市秘書處提供
新北市長侯友宜與史坦堡縣議員及阿默湖成人教育中心主席Tim Weidner（左）一同於合影板上簽名留念。圖／新北市秘書處提供
新北市與德國史坦堡縣締結姊妹市40週年，新北市長侯友宜（左七）與市府代表接待訪賓。圖／新北市秘書處提供
新北市與德國史坦堡縣締結姊妹市40週年，新北市長侯友宜（左七）與市府代表接待訪賓。圖／新北市秘書處提供
新北市長侯友宜與史坦堡縣議員Anne Franke（右）握手致意。圖／新北市秘書處提供
新北市長侯友宜與史坦堡縣議員Anne Franke（右）握手致意。圖／新北市秘書處提供
今年適逢新北市與史坦堡縣締結姊妹市40週年，市府特別在右方旗桿升上史坦堡縣縣旗歡迎訪賓。圖／新北市秘書處提供
今年適逢新北市與史坦堡縣締結姊妹市40週年，市府特別在右方旗桿升上史坦堡縣縣旗歡迎訪賓。圖／新北市秘書處提供

世壯運

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