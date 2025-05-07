德姊妹市議員團訪新北 侯友宜：深化交流共挺世壯運

2025雙北世界壯年運動會進入倒數，新北市迎來首批海外貴賓。來自德國姊妹市史坦堡縣的議員訪團拜會新北市長侯友宜，雙方就教育、產業、能源永續等議題交換意見，展現兩地40年情誼。訪團也將出席5月17日的世壯運開幕典禮。

新北市與史坦堡縣自1985年締結為姊妹市以來互動頻繁，三民高中與史坦堡康芬豪森高中也維繫30餘年的姊妹校關係。訪團此行除拜會市府，也特地造訪三民高中。侯友宜指出，德國一向重視技職教育，他期盼未來新北能有更多與德國學校實質合作的機會，「讓學生走出去，也讓世界走進來。」

德方代表、阿默湖成人教育中心主席Tim Weidner表示，史坦堡縣與新北市長達40年的情誼「極具象徵意義」，此次受邀參與世壯運開幕典禮，感到榮幸。他也期許雙方未來在再生能源、環境永續等領域持續交流，「從新北的治理經驗中學習，提升地方施政。」

訪團成員也回憶，2020年新冠疫情嚴峻期間，新北市曾提供史坦堡縣防疫物資，幾乎每一位縣民都因此受益。侯友宜則表示，當時雙方互通有無、彼此加油打氣，是跨國合作的最佳示範，「能幫上一點忙，我們覺得很值得。」

此次會晤由市府副秘書長柯慶忠陪同，史坦堡縣議員Anne Franke、Stefanie von Winning、Wolfgang Weber-Guskar等人均與會；新北市教育局、經發局、三民高中及外交學者代表也共同出席，促進雙方多層次對話。