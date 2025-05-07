影／二殯停車場啟用不到1年半 議員曝：像被轟炸過

台北市懷愛館（原二殯）B1停車場啟用迄今不到1年半，議員卻發現地板如今黑漆漆，滿是輪胎壓過的痕跡，幾乎看不到綠色、灰色地面和車格，直呼面目全非。殯葬處說，較髒區域為花店載運含水量大花材且車輛運送頻繁所致，將要求改進。

殯葬處依治喪停車需求、分流分道原則規畫地下停車場，實體區隔民眾、業務的車輛停車空間，避免殯葬相關作業車輛與民眾車輛混合，發生危險或產生忌諱。B1、B2提供供花店布置業者，議員及公務車在B1、接體車及檢警相驗車輛則停發放至B2，一般民眾及殯葬禮儀業者車輛為B3、B4。

議員李傅中武指出，B1停車場2023年12月19日啟用，原本美輪美奐的空間，使用迄今1年多，他近期上午7時許前往公祭，發現現場像被轟炸過，直呼髒亂不堪、面目全非，就連地面「場佈車位」標示字樣都找不到，另側公務車格比較乾淨，他憂再過幾個月蔓延過來，可能也不保，要求改善現況。