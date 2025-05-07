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影／二殯停車場啟用不到1年半 議員曝：像被轟炸過
台北市懷愛館（原二殯）B1停車場啟用迄今不到1年半，議員卻發現地板如今黑漆漆，滿是輪胎壓過的痕跡，幾乎看不到綠色、灰色地面和車格，直呼面目全非。殯葬處說，較髒區域為花店載運含水量大花材且車輛運送頻繁所致，將要求改進。
殯葬處依治喪停車需求、分流分道原則規畫地下停車場，實體區隔民眾、業務的車輛停車空間，避免殯葬相關作業車輛與民眾車輛混合，發生危險或產生忌諱。B1、B2提供供花店布置業者，議員及公務車在B1、接體車及檢警相驗車輛則停發放至B2，一般民眾及殯葬禮儀業者車輛為B3、B4。
議員李傅中武指出，B1停車場2023年12月19日啟用，原本美輪美奐的空間，使用迄今1年多，他近期上午7時許前往公祭，發現現場像被轟炸過，直呼髒亂不堪、面目全非，就連地面「場佈車位」標示字樣都找不到，另側公務車格比較乾淨，他憂再過幾個月蔓延過來，可能也不保，要求改善現況。
殯葬處長張世昌回應，禮廳、停車場啟用前，已於2023年底先行查驗通過。比較髒的區域，主要是花店業者卸貨區，他們載運花材含水量大，且車輛使用運送頻繁造成，殯葬處會請花店布置業者務必妥善使用、嚴格要求改進，平時也會請懷愛館停車場負責清潔的人員加強清掃，休館日才有辦法整體處理。
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