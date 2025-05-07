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新北拚夜經濟 專家提醒後勤挑戰 市議員籲租金補助

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
府中商圈晚上人潮洶湧。記者張策／攝影
府中商圈晚上人潮洶湧。記者張策／攝影

隨著時序入夏，新北市積極布局夜經濟，市府鎖定板橋府中商圈舉辦「2025府中醉夏趴」，觀旅局主辦的「碧潭水舞」也將於5月24日登場，期望吸引遊客、帶動消費。不過，專家提醒，夜間活動須同步關注治安、交通與環境清潔等後勤挑戰。

聯合國NGO經濟與政策地球關懷聯盟主任黃兆仁表示，夜間經濟泛指晚上6時至隔日清晨6時，全球許多城市如倫敦、雪梨、德國各大城市皆積極推動，透過節慶活動帶動服務業與在地消費。他指出，新北夜間活動若欲成功，需結合跨局處協調，善用城市死角導入裝置藝術，並妥善處理交通引導、活動結束後的清潔與治安問題。

板橋區商圈景觀發展協會理事長周依蝶指出，經發局近年辦理親子電音、酒精路跑、脫口秀及醉夏趴等活動，幾乎每周都有活動吸引人潮，府中地點適中、小吃多元，交通方面也有交警協助引流。她認為商圈最大困境在於租金過高，部分一樓店面開價達每月20至30萬元，租不出去只好轉做快閃店，「若能壓在20萬以下，才比較容易有人接手」。

新北市議員黃心華提醒，碧潭水舞活動雖已成為夏季亮點，但「第8年了，要有創新求變」，否則易流於形式、出現彈性疲乏。他指出，缺乏固定商業模式與全年吸引力，無法培養穩定消費動線。建議市府應思考如何延伸活動效益，規畫長期性的文化或觀光計畫，「不只辦活動，更要養成習慣，才能讓碧潭的夜間經濟真正持續運作下去。」

市議員劉美芳則呼籲市府正視商圈困境，建議啟動租金補貼、轉型貸款與空店再生計畫，並比照創業補助設立「商圈續租補助方案」，提供租金補貼與低利貸款、信用擔保機制，協助業者轉型親子體驗、特色餐飲、青年設計等業態。她盼市府將府中列為「夜間經濟示範商圈」，推動街頭藝文活動、光影裝置展與藝術市集，活化老街區，守護地方文化與民生。

新北市觀旅局表示，根據內政部「夜間經濟指數」，新北包辦全台前六大夜經濟熱區，包括永和、板橋、三重、蘆洲、中和與新莊，其中永和夜間停留人口比例達72.5%。觀旅局強調，將持續以文化、藝術與在地特色為主軸，推動「光的夜經濟」計畫，三年累計吸引破千萬人次、創造百億元經濟效益，期望「夜遊新北」成為市民與旅客的共同記憶。

新北市議員劉美芳建議啟動租金補貼、轉型貸款與空店再生計畫，並比照創業補助設立「商圈續租補助方案」，提供租金補貼與低利貸款、信用擔保機制。記者張策／攝影
新北市議員劉美芳建議啟動租金補貼、轉型貸款與空店再生計畫，並比照創業補助設立「商圈續租補助方案」，提供租金補貼與低利貸款、信用擔保機制。記者張策／攝影
新北市議員劉美芳建議啟動租金補貼、轉型貸款與空店再生計畫，並比照創業補助設立「商圈續租補助方案」，提供租金補貼與低利貸款、信用擔保機制。記者張策／攝影
新北市議員劉美芳建議啟動租金補貼、轉型貸款與空店再生計畫，並比照創業補助設立「商圈續租補助方案」，提供租金補貼與低利貸款、信用擔保機制。記者張策／攝影
新北市議員劉美芳建議啟動租金補貼、轉型貸款與空店再生計畫，並比照創業補助設立「商圈續租補助方案」，提供租金補貼與低利貸款、信用擔保機制。記者張策／攝影
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府中商圈晚上人潮洶湧。記者張策／攝影
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新北市議員劉美芳建議啟動租金補貼、轉型貸款與空店再生計畫，並比照創業補助設立「商圈續租補助方案」，提供租金補貼與低利貸款、信用擔保機制。記者張策／攝影
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