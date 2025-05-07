鳥人爭奪賽 挑戰射箭、撒網捕魚、投擲漁槍等史前生存技能

新北十三行博物館「2025新北考古生活節」5月24日、25日登場，重頭戲是「鳥人爭奪賽」，讓民眾化身為古代勇士，挑戰射箭、撒網捕魚、投擲漁槍等史前生存技能。優勝者能獲得「鳥人」尊榮，還有五星級住宿、美食饗宴等獎項。即日起開始報名，號召民眾來挑戰。

以「山海競技」為主題的「2025新北考古生活節」，結合十三行博物館年度特展，帶領大家重返史前時代，體驗先民的生活智慧。其中最引人注目的「鳥人」（Tangata Manu）文化，源自大洋洲復活島上，拉帕努伊人（Rapa Nui）為崇拜鳥神Makemake所舉行的傳統競技活動。

參賽者需橫渡險惡海域至Motu Nui小島，搶先取得烏領燕鷗的第一顆鳥蛋並安全返回，優勝者將獲得神聖的「鳥人」稱號與採集權。這項充滿挑戰的競賽，不僅展現古代人類的勇氣與智慧，更體現了和平解決紛爭的文化內涵，如同現代奧運精神，強調友誼、團結與公平競爭。

想了解更多「鳥人」文化，可參觀十三行博物館「運動競化論：古代生活與現代競技特展」，一睹珍貴的復活節島「鳥人」服裝。

「鳥人爭奪賽」將在5月24日下午2時30分開戰，16支隊伍將在「山林獵場」和「決戰海洋」等關卡中一較高下，爭奪冠軍寶座。優勝隊伍不僅將獲得「鳥人」榮耀稱號，更可入住「福容大飯店淡水漁人碼頭店」海景豪房客房，所有參賽者有機會抽田園西餐廳自助晚餐。

現場還規畫「勇士體驗趣」單人闖關，每天限量發放500張闖關卡，集滿4個戳章即可參加抽獎，有機會把十三行博物館精美文創商品帶回家。

十三行博物館館長羅珮瑄說，鳥人爭奪賽不僅是體能挑戰，更透過關卡設計讓民眾理解環境適應與資源共享重要性，參與者可從中感受古今運動精神的連結，也反思人與自然永續共存的可能。