鬧雙胞？穆斯林友善旅宿一市2認證 北市：會統一標準

穆斯林旅客逐年攀升，北市打造友善旅遊，近年推動穆斯林友善旅宿標章認證。不過議員林亮君發現，同一個北市府，觀傳局的「穆斯林友善旅宿」認證，與產發局商業處推的「穆斯林友善旅宿」政策竟「鬧雙胞」，名稱同卻標準不一，導致旅客混淆。

觀傳局長余祥回應，觀傳局推動的穆斯林友善旅館，是依照專業穆斯林認證單位訂定的標準跟制度，協助業者媒合跟輔導。未來會把穆斯林認證的內容提供給商業處參考，並和商業處討論是否統一標準，讓民眾在參考標章的時候可以更有依據。

議員林亮君發現，北市觀傳局與商業處的穆斯林友善旅宿認證雖同名，且皆在網站上公布友善名單，但內涵與嚴謹度卻大不相同，商業處的認證門檻較低，部分店家僅提供基本友善措施，但卻易與觀傳局的專業認證混淆，恐誤導國際旅客。

林說，穆斯林友善認證涉及宗教與文化，標準應更嚴謹，建議觀傳局統整兩者標章，建立分級制度，明確標示店家提供的友善項目，並優先輔導初級業者提升至高標準認證。

另外，北市觀傳局的性別友善旅宿政策，也林亮君批評是「半成品上路」，現行僅靠業者自評即發放標章，缺乏實地檢核與抽查機制，公信力不足，政策也缺乏完善流程與配套措施，未規範認證單位與業者的權利和義務。建議觀傳局若要提升投入的業者家數，應嘗試提高誘因，而非降低認證門檻，例如整合台灣同志遊行等活動進行宣傳，協助友善業者提升曝光度。

林亮君說，觀傳局作為旅宿業主管機關，應全面掌握穆斯林友善與性別友善旅宿的推動進度，商業處的推廣雖有助益，但觀傳局責無旁貸，完善後的友善旅宿認證也應納入「來台北有好宿」品牌中的推薦項目之一，讓認證成果真正惠及業者與旅客。