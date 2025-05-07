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北市路燈維護擬委外 議會：公園處不得裁員

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市公園處將採PFI模式，由廠商先出資辦全北市路燈換裝工程，並負責後續維護。本報資料照片
北市公園處將採PFI模式，由廠商先出資辦全北市路燈換裝工程，並負責後續維護。本報資料照片

路燈維護人力不足，北市公園處規畫委外，議員說，初估至少影響200名職工，引發公園處企業工會憂心；議會工務委員會昨決議通過，公園處委外業務不能影響現有職工編制與勞權，亦即不得因委外而裁員，送請市府研議辦理。

北市2012年度開始，逐步汰換為節能LED路燈，目前總量約19.1萬盞，包含智慧照明5059盞，但路燈維護人力不足，目前平均每人需維護4千至5千盞，工作量龐大，公園處採PFI（Private Finance Initiative民間融資提案）模式，由廠商先出資，辦理全市路燈換裝工程，並負責後續維護，減輕財政壓力及人力不足困境。

不過北市議會近期多名議員都接獲企業工會陳情，表示公園處委外預算不斷升高達4億元，擔心「以後部門是不是乾脆全面裁撤」，不僅讓委外廠商穩賺，更恐影響原有勞工權益。

北市議員許淑華昨在工務委員會提案，指目前公園處的職工有827人，負責路燈業務逾200人，職工委外案會造成勞務契約中止，要求工務局PFI計畫，不能影響現有編制人員。

公園處長藍舒凣承諾，現有職工的勞動權益絕對會繼續維持，4月16日也與企業工會的職工代表溝通，承諾未來若委外，勞動契約一定是依照規定，不會影響現有同仁的工作權，昨也再向分隊說明。

人力 北市 議員

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