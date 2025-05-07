寵物登記出狀況…毛孩逝卻收絕育通知 遭批擾民

新北市登記犬貓飼養約32萬餘隻，有民代質詢指，有飼主寵物已過世，向動物醫院除戶卻在4、5年後收到絕育通知書，造成困擾。動保處回應，寵登系統是中央開發，無開放民眾除戶權限。新北農業局長諶錫輝允諾在2周內提改善計畫。

新北動保處長楊淑方說，動保處每一年寄發飼主未絕育或未施打狂犬病疫苗通知書，提醒善盡飼主責任，未絕育裁罰近3年有243件，若民眾對資料記載有疑慮，通知單上會有QR code提供疑惑問答，也可至農業部寵物登記管理資訊網查詢。

市議員張維倩質詢指，有飼主向她陳情家中狗已過世，也向動物醫院除戶，4、5年後卻收到絕育通知書，令飼主感到錯愕，張試用寵物登記資訊網，發現飼主僅能修改寵物名、晶片號碼，卻無法自行除戶，依動保法規定，涉及寵物出生、死亡等應登記，違者面臨罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，質疑這規範合理嗎？新北擁有全台最多犬貓登記數，農業局應優化系統，讓民眾可自行除籍，避免受罰。

楊淑方指出，寵物登記管理資訊網是由中央開發，未授權民眾自行除戶，僅能變更通訊資料或申請動物遺失，曾向農業部反映開放寵登系統權限，但未獲同意。通常飼主收到絕育通知後，若實際狀況和寵登資訊不同，飼主通常會來改，因此沒有因為除戶而開罰紀錄。