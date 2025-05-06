社宅工程為公安移路樹 新北市府：補30棵

「德穗安居」社會住宅工程今天下午移除中和區莒光路19株人行道路樹，引起市民側目。市府景觀處表示，經專家評估有公共安全疑慮才移除路樹，已要求完工後補植30株樹。

交通部公路局公路人員訓練中心駕訓場移交財政部國產署接管後，將興建社會住宅「德穗安居」，部分空間留給板橋監理站使用，並具備日照中心、集會空間、公園綠地、公眾停車場等。

位於中和區莒光路的工地，今天下午進行移除路樹工程，中央社記者現場觀察，小型怪手以尖嘴工具直接插入樹坑，將整棵樹刨根後，吊車吊起路樹越過工地圍籬，移置工區內。

至今天下午，人行道路樹、公車站牌、候車亭已全移除，行人空間縮減，引起路人議論。湯姓民眾說，若移植，希望有好的歸宿；若移除，這些路樹等同「被判死刑」。

市府綠美化環境景觀處回應記者詢問表示，這是國家住宅及都市更新中心主辦的社宅與板橋監理站新建統包工程，由崇偉營造負責施工。因施工出入需要，申請遷移行道樹。

景觀處說，經專家現勘健檢及評估風險，認為樹根因樹根損傷、根領（結構根頂端隆起地面，與莖基部相交）腫大、主幹空洞腐朽、樹幹腐朽癒合不良及樹型歪斜等因素，有公安疑慮，故申請移除樹木。

景觀處表示，核准移除樟樹18株、黑板樹1株，共19株喬木；但也要求新植光臘樹12株、杜英13株、楓香5株，共30株樹木的綠覆補償計畫。另也要求將樹根移除後，復原平整所破壞的鋪面。

台灣樹人會秘書長潘翰疆接受電訪表示，若路樹要移植，需先斷根、養根，起碼要花6個月至1年。不少工程單位趨向移除，樹木保護委員會形同幫忙背書。

潘翰疆表示，環境團體認為，人行道（通學步道）或公共工程於施工損及既有行道樹，甚至直接移植移除，未將行道樹視為人行空間的重要元素。

他說，環團主張，工程單位不重視路樹規劃設計、種植、維養到修剪、治療、處置，導致後續衍生樹倒、路不平等風險；建議應優先妥善維養及保護既有樹木，涉及新植也應選對樹種、妥善建立適當棲地條件。