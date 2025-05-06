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新北塭仔圳重劃一區6月公告配地結果 二區擬定中

中央社／ 新北6日電

新泰塭仔圳市地重劃區面積廣大，經過開發後，新北市政府表示，第一區6月正式公告配地結果，地主將可知道自己的土地在何處，至於第二區的配地計畫也比照一區擬定中。

新北市議會今天進行業務質詢，國民黨議員宋明宗質詢新泰塭仔圳市地重劃區第一區約276.6公頃，原預定9月完成配地，是否能提前到6月完成。

地政局長汪禮國表示，第一區確定於6月正式公告配地結果並逐一登記，因為量大，地主可能需要一些時間才能拿到權狀。

他表示，地主於6月就能確認所分配的土地位置在哪裏，至於第2區（約120.71公頃）將比照第1區配地計畫，草案最近才要擬定出來。

宋明宗也關切五泰輕軌案的規劃情形，他說，地方有聲音，希望藉由五泰輕軌案能將新五路及成泰路間的23公頃農地納入整體開發，

城鄉局長黃國峰表示，已向捷運局就五泰輕軌案有書面表達意見，因為基於整個都市的整體發展，新五路跟成泰路中間23公頃的農業區朝整體開發的方向處理，「我們樂觀其成」。

輕軌 重劃區

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