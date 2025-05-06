北市大安區有望再增地下停車場 停管處：年底開說明會

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
大安區延吉廢鐵道停車場。圖／台北市停管處提供
大安區延吉廢鐵道停車場。圖／台北市停管處提供

北市大巨蛋旁、華視電視台後方的一處停車空間，為就有廢鐵道停車場，在地居民針對是否改建地下停車場持正反意見，北市議員趙怡翔表示，經過多方努力爭取下，順利以「都市景觀縫合再造」規畫地下停車場及綠地廊帶。停管處回應，預計年底舉辦說明會，整合各方意見。

趙怡翔表示，計畫涵蓋範圍約4000坪，是北市中心少數大型的改建案，未來將從忠孝東路旁的國父紀念館捷運站1號出口直到延吉街口，新規畫地下停車場，並將平面空間轉換為綠色休閒廊帶。

他說，去年在議會提案後，隨即拜訪副市長李四川並承諾要加快有效利用、也願意加快規畫，同時也要以創造市民休閒空間計入過去純以數字為考量的成本計算。

趙怡翔也說，前前後後包含大安區華聲里長陳金花、交通委員會召集人徐弘庭議員一同爭取活化。順利在5月2日通過市府公有路外停車場審議委員會，預計年底前展開系列的地方溝通、凝聚居民意見。

停管處表示，大安區延吉廢鐵道停車場自民國78年開場營運，迄今地方居民對於是否改建地下停車場爭議不斷，考量都市景觀縫合再造，該停車場占地廣大僅做平面停車場使用土地利用效率低，同時議會提案，經過地方民意建議，配合停車設施與車道規畫來改善整體設施環境。

停管處於年初已配合都市設計參考捷運中山綠廊帶，以及忠孝SOGO瑠公綠廊概念去評估停車場改建工程規劃。

停管處補充，由於延吉廢鐵道停車場目前約有88%為國有土地，後續仍有土地取得方式尚需與中央單位協商，同時，該計畫尚有土地、地方反對聲音等問題尚待整合，停管處將先提送「台北市市有資產供需整合會議」進一步整合市府資源外，也將於年底辦理地區說明會，持續與地方溝通以期該計畫能順利進展。

大安區延吉廢鐵道停車場。圖／台北市停管處提供
大安區延吉廢鐵道停車場。圖／台北市停管處提供

停車場 北市 鐵道

延伸閱讀

北市首屆國際城市論壇16日登場 盼常態性舉辦

爆「離職潮」？北市青年局：有更好生涯規畫都支持

美智庫訪民進黨 關切國防預算刪減對台安全影響

議員指捷運環狀線設備商有安全疑慮 北市：將嚴審

相關新聞

北市大安區有望再增地下停車場 停管處：年底開說明會

台北市大巨蛋旁、華視電視台後方的一處停車空間，為就有廢鐵道停車場，在地居民針對是否改建地下停車場持正反意見，北市議員趙怡...

台南文化生活與文學樣貌 台南文學季精彩開跑

今年台南文學季正式啟動，台南市政府於5日舉行啟動記者會，由市長黃偉哲親自主持表示，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子，乏不能乏文學」呼應策展人潘家欣老師的一席話，本屆台南文學獎的五大主題，橫跨新時代與舊時光

坪林茶博館「喝鹹奶茶玩羊骨占卜」體驗古代宮廷茶文化

為響應518國際博物館日，坪林茶業博物館將於5月17日(六)舉辦「愛新覺羅的元氣秘方：蘇臺茄文化工作坊」，邀請蒙古籍文化講師，帶領大家體驗草原風味鹹奶茶，以及神秘的「羊骨占卜」遊戲，歡迎民眾來度過一個

北市申倫社福基金會 捐贈南投縣府特製型輪椅乙批

南投縣府於5日接受財團法人台北市申倫社會福利基金會捐贈特製型輪椅乙批，由社會及勞動局長林志忠代表接受，並致贈感謝狀，感謝台北市申倫社福基金會董事長陳銘真發起本次活動，善盡社會責任、提供特製型輪椅協助政

新北水情監測系統只核定萬里周邊 議員：只因總統老家在那？

新北市去年北海岸地區遭受山坨兒颱風肆虐，國民黨議員陳偉杰今天在議會質詢，認為市府應該強化水情監測機制，但目前水利署同意設...

中和工地鷹架倒塌2工人高處墜落 新北勞檢處：施工架沒固定好

新北市中和區立言街一處工地今天下午發生鷹架倒塌意外，導致2名正在鷹架上施工的工人連同鷹架從3樓處墜落。新北市勞檢處下午趕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。