北市大安區有望再增地下停車場 停管處：年底開說明會

台北市大巨蛋旁、華視電視台後方的一處停車空間，為就有廢鐵道停車場，在地居民針對是否改建地下停車場持正反意見，北市議員趙怡翔表示，經過多方努力爭取下，順利以「都市景觀縫合再造」規畫地下停車場及綠地廊帶。停管處回應，預計年底舉辦說明會，整合各方意見。

趙怡翔表示，計畫涵蓋範圍約4000坪，是北市中心少數大型的改建案，未來將從忠孝東路旁的國父紀念館捷運站1號出口直到延吉街口，新規畫地下停車場，並將平面空間轉換為綠色休閒廊帶。

他說，去年在議會提案後，隨即拜訪副市長李四川並承諾要加快有效利用、也願意加快規畫，同時也要以創造市民休閒空間計入過去純以數字為考量的成本計算。

趙怡翔也說，前前後後包含大安區華聲里長陳金花、交通委員會召集人徐弘庭議員一同爭取活化。順利在5月2日通過市府公有路外停車場審議委員會，預計年底前展開系列的地方溝通、凝聚居民意見。

停管處表示，大安區延吉廢鐵道停車場自民國78年開場營運，迄今地方居民對於是否改建地下停車場爭議不斷，考量都市景觀縫合再造，該停車場占地廣大僅做平面停車場使用土地利用效率低，同時議會提案，經過地方民意建議，配合停車設施與車道規畫來改善整體設施環境。

停管處於年初已配合都市設計參考捷運中山綠廊帶，以及忠孝SOGO瑠公綠廊概念去評估停車場改建工程規劃。