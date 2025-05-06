新北汐止北山里共餐12年 觀天下捐加菜金支持

汐止區的北山里每個月舉辦一次老人共餐，轉眼間已經12年，主要是希望讓長輩能夠走出家門動一動，也和鄰居們聊聊天，今(6)日觀天下有線電視公司也前往與老人家共餐同樂，並且捐贈了加菜金，共襄盛舉。

中午吃飯時間到，長輩們陸續帶著餐盒來活動中心報到，夏天到了，一開始里長林徵熊先做登革熱宣導，提醒大家巡倒清刷，汐止區北山里老人共餐，從民國102年開辦到現在，轉眼已經12年了，觀天下有線電視公司總經理特地來捐贈加菜金，希望共餐可以長久辦下去，里長也頒發感謝狀表示感謝。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，很開心來參加北山里的老人共餐，剛好是在母親節前夕，先祝媽媽們母親節快樂，觀天下一直以來都有贊助鄰里共餐活動，今年有針對比較多里做支持，觀天下是30年的在地企業，長期投入公益，除了老人共餐，像是對華山基金會或是家扶，也有做捐贈關心弱勢的長輩跟孩子。

北山里長林徵熊指出，本來固定每個月第一個星期三在活動中心舉辦老人共餐活動，這個月則是因為活動中心明峰街298巷，台電通知這個星期三要停電，沒辦法煮，所以提早一天共餐，本來每次共餐大概都有超過60個里民參加，但是這次臨時改時間，人雖然有少一點，但志工們還是很用心，端出拿手好菜，這一天有滷肉、麻油荷包蛋、豆干炒榨菜等等，因為好吃的家常菜，吸引長輩走出門一起吃飯。非常感謝今天觀天下有線電視公司贊助一萬塊的加菜金，真的很感謝。