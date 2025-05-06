新北議員質疑堤外道路護欄老舊 水利局：檢視改善

民進黨新北市議員顏蔚慈質疑新北堤外道路的護欄老舊，裝設上若有錯誤，可能如刨刀般造成用路人傷害；水利局表示，會進行檢視改善。

新北市議會今天進行業務質詢，顏蔚慈表示，河堤道路護欄大量存在裝設錯誤、尖銳突起等重大缺失，不但無法發揮緩衝防護功能，萬一發生事故，會對騎士造成二次傷害，根本是在馬路上設陷阱。

顏蔚慈指出，護欄金屬板疊裝方向應與車流方向一致，但三重、蘆洲有河堤道路護欄金屬板反向疊裝，且尖銳突出；此外，護欄端頭完全沒有包覆直接外露，整個護欄宛如刨刀。機車族如果直接撞上，後果不堪設想。

水利局長宋德仁及工務局長馮兆麟等人表示，越堤及堤外道路依地點分由高灘處或養工處維管，將依權責進行檢視及改善。

高灘處表示，護欄如有破損或尖銳處，將先行緊急處理，並做好安全警示，於1周內完成改善。

另針對護欄疊裝方式，將另行邀請交通局、工務局及公路總局等專業相關單位，至現場會勘討論，倘有安全疑慮將做必要處置，以確保市民行車安全。