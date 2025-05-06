新北水情監測系統只核定萬里周邊 議員：只因總統老家在那？

新北市去年北海岸地區遭受山坨兒颱風肆虐，國民黨議員陳偉杰今天在議會質詢，認為市府應該強化水情監測機制，但目前水利署同意設置鑑測系統地區，都在萬里區周邊，另一側三芝、淡水都沒，質疑「難道是因為總統老家在那邊？」。

水利局長宋德仁表示，主要是三芝地區河川不符合標準，持續與公所演練建置撤離條件，並利用line機器人等方式，多元推播訊息。

陳偉杰今天指出，山陀兒颱風造成北海岸浩劫，包括八連溪等多處河川受損，另外民宅進水滿目瘡痍，他肯定市府在修復與清理做得很好。

不過陳偉杰強調，災後重建不能只是修補，更應該朝預防升級開始，他詢問新北市目前水情監測系統，還有災前預警機制安裝情形，隨著汛期將至，市府又有何預防措施，避免重演。

宋德仁表示，去年山陀兒超過百年防洪頻率，造成溢堤與山洪暴發，但對於水情監視系統有七項裝設標準，其中有三項淹水30-50公分、河水超過一級警戒或24小時500毫米，就可以設置，但是包括八連溪等，都沒有在這幾項範圍內。

陳偉杰說，承平時期當然可以依照標準設置，但重點就怕這個「萬一」，發生意外該怎麼辦？目前有符合規定的有哪些溪？

宋德仁表示，目前水利署有同意清水溪、金包里溪、員潭溪設置，陳偉杰質疑怎麼都在另一邊，難道是因為賴總統老家在附近？宋強調，只有員潭溪在附近，其他都不是，主要還是要符合相關規定。