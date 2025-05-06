中和工地鷹架倒塌2工人高處墜落 新北勞檢處：施工架沒固定好

新北市中和區立言街一處工地今天下午發生鷹架倒塌意外，導致2名正在鷹架上施工的工人連同鷹架從3樓處墜落。新北市勞檢處下午趕往現場，初步調查發現，疑因施工架與外牆之間的固定強度不足，導致施工架發生倒塌，已要求現場停工。

勞檢處表示，今天下午接獲通報，中和區某廠房發生外牆施工架倒塌意外，隨即派員實施勞動檢查。初步調查發現，事發當時秦姓及黃姓工人於外牆施工架從事作業，過程中疑因施工架與外牆繫固強度不足，導致施工架發生倒塌，兩人則隨同墜落地面，造成肢體擦、挫傷，所幸意識清醒，目前已送往醫院治療。

為避免災害擴大，勞檢處表示，已要求現場停止作業，且經初步判斷施工單位涉有過失，未來如確認屬實，依職安法可處3至30萬元罰鍰。此外，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，並協助傷者辦理職災慰助，同時將個資轉送勞保局提供必要的協助。