市長侯友宜、縣長謝國樑為基捷碰面化解尷尬 下個難關卡在中央

基隆捷運規畫和經費，由中央、台北、新北、基隆共同討論並分擔，為了發包作業程序等議題，過程中引發基隆市長謝國樑、童子瑋隔空叫陣，還可能延燒到2026選戰，新北市長侯友宜登門化解疙瘩，也讓綠營不再做文章。

據了解，新北市捷運局去年12月將基隆捷運的基本設計工程經費審議送到交通部，按以往情況，很快會送到工程會審查，但目前已在交通部卡了5個月，也有請立委協助開協調會，侯友宜、謝國樑今天同台，也有向中央喊話的意味。

新北市捷運局長李政安說，基隆捷運是跨越基隆市、新北市及台北市的重大軌道建設，綜合規畫2024年1月獲行政院核定後，新北市承擔起建設與營運責任，侯市長率市府團隊拜會基隆市長謝國樑，在簡報討論50分鐘過程中，針對基隆捷運後續推動方向進行深度交流，雙方攜手合作展現高度共識，發包策略「細設先行」，預計今年中啟動高架段細部設計招標作業，盼中央與地方緊密合作，能在6月底前完成工程經費審議程序，確保基隆捷運進度不延宕。

李政安指出，基隆，基隆捷運路線長度約15.6公里，橫跨北北基3縣市，自基隆市八堵，沿基隆河谷廊帶深入市區，經過南陽大橋後，終點至台北南港，總共13座車站，目前規畫以LRRT（Light rail rapid transit）中運量捷運系統模式營運，預計2033年完工，銜接汐東線，未來再串聯台北市民生線，基隆八堵民眾就能一車便利往返汐止、南港或大稻埕，大幅提升大台北地區往來基隆的便捷性，引進人流外，還可帶動基隆、汐止產業轉型。

新北、基隆兩市長碰面，相談甚歡，北北基桃是緊密的生活圈，區域共同治理議題多，侯友宜強調，新北、基隆兩市會在捷運議題上攜手合作，方已達成共識在基本設計工程經費未核定前採「細設先行」，優先推動高架段(SB16-SB22)細部設計招標，預計今年中上網公告，以縮短時程。

侯市長說明，為了能機電系統一致性及「一車到底」，於汐東捷運機電系統已明訂後續擴充，但因土建系統須參考機電系統參數設計，因此經費核定後，首要之務進行機電系統議價及開工；礙於基隆捷運長度長，國內營造廠商基於風險及資本考量，不足以一次承攬全線土建工程，必須採分段招標方式推動興建，期望中央6月底前核定，以利後續土建工程發包能如期進行，確保2033年完工期程不延宕。