全球名人故居 淡水木下靜涯舊居台灣唯一入選

中央社／ 記者趙敏雅新北6日電

國際博物館協會今年首次推動國際故居博物館日，全球共27國、260個故居入選，其中新北市立淡水古蹟博物館經營管理的淡水木下靜涯舊居也入列，為台灣唯一入選。

新北市立淡水古蹟博物館今天發布新聞稿指出，國際博物館協會今年首次推動國際故居博物館日，共27國、260個故居入選，以義大利入選143個最多，亞洲則有台灣、蒙古、菲律賓及印尼等國入列，台灣唯一入選的是淡水木下靜涯舊居。

日本畫家木下靜涯以膠彩畫見長，曾任台灣美術展覽會、台灣總督府美術展覽會東洋畫部審查員，影響台灣東洋畫風格的發展。他不僅在藝術上影響深遠，生活風格也時髦獨特，飼養白火雞與猴子，外出時戴著圓型太陽眼鏡，遇日光照射時，鏡片會變成粉紅色。

淡水木下靜涯舊居位於新北市淡水區三民街2巷2號，1923年木下靜涯承租作為居所，取名世外莊；1953年為淡水稅捐稽徵分處職員宿舍；2010年正式登錄為歷史建築，並於2021年修復完工。

舊居1樓為唭哩岸石牆面，2樓為斗子砌牆，為19世紀末磚造洋樓風格，目前以展覽呈現修復歷程、畫家生平、貢獻等，全年度免門票。

淡水古蹟博物館長蔡美治表示，今年國際博物館協會首次推動國際故居博物館日，鼓勵各國在故居辦理導覽、音樂會、工作坊等，促進全民參與，「淡古經營管理多座與歷史名人有關的古蹟，一定不能缺席，經申請與審查，淡水木下靜涯舊居躋身全球名人故居之列，把新北市古蹟成功推向全世界。」

古蹟博物館 淡水

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