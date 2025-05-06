中央統籌分配稅款增加130億？ 饒慶鈴：錢都沒入庫

財政收支劃分法修正後，台東縣設算可增加130億元中央統籌分配稅款，縣長饒慶鈴今在議會指出，錢尚未入庫，而且中央原允諾補助的項目已陸續接獲公文，要求暫緩實施或縣府先支應，多項建設因此喊停，錢再不來，將向銀行借款調度資金。

台東縣議會第20屆第5次定期會開議，縣長饒慶鈴今天進行施政報告。她指出，今年度總預算編列251.69億元，含中央統籌分配稅款48.34億元、中央一般性補助84.45億元、中央計畫型補助90.55億元，縣府自有財源16.16億元等項目。

饒慶鈴說，近年台東縣平均每年約獲得45億元中央統籌分配稅款，財劃法修法後可再分配130億元，但「不要高興太早」，因為中央陸續來文，有關大埔部落文建站周邊公共設施改善工程要求縣府本預算先行支應，錢暫時不給了，另有文健站無障礙空間改善工程、大竹村永久屋修繕、部落時尚旅遊推動、波浪屋原民文創行銷計畫，中央都來文說「暫緩實施」，這些都是中央核可，並匡列準備執行的工程。

此外，東海岸部落海洋基地發展減少補助、原住民部落大學補助減少60％、機構老人關懷減10％、低收入膳食補助逐年遞減，以及東37、東37-1東46道路等建設都暫緩執行。

饒慶鈴說，今年2到4月中央減撥台東統籌分配稅額累計達4.5億元，原核定84.45億的一般性補助款，目前來文暫緩撥付的金額達26.4億，這些錢對台東影響很大，因為裡頭含疏濬、道路養護、警消廳舍、弱勢照顧等項目，在中央統籌分配稅款未到位前，將先以銀行借款方式調度資金。