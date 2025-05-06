共識採「細設先行」 侯友宜率團赴基隆交流捷運建設

基隆捷運發包策略確定！新北市長侯友宜6日親自率市府團隊拜會基隆市長謝國樑，針對基隆捷運後續推動方向進行交流，雙方達成共識採「細設先行」發包策略，預計今年中啟動高架段細部設計招標作業，並盼中央在6月底前完成工程經費審議程序，目標2033年完工。

侯友宜表示，基隆捷運是跨越基隆市、新北市及臺北市的重大軌道建設，綜合規劃在去年1月獲行政院核定後，新北市承擔起建設與營運責任。今天特別率領市府團隊說明未來興建及聯開案的規劃方向，也會持續與基隆市密切開會，以在基隆市為主導的建設發展下，透過捷運帶動地方繁榮。

侯友宜說，目前雙方已達成共識，在基本設計工程經費未核定前採「細設先行」，優先推動高架段(SB16-SB22)細部設計招標，預計今年中上網公告，以縮短時程。後續盼中央與地方緊密合作，在6月底前完成工程經費審議程序，確保進度不延宕。新北市會全力以赴，與基隆市共同努力，朝2033年如期完工通車的目標邁進。

基隆捷運路線長度約15.6公里，橫跨基北北3市，自基隆八堵，沿基隆河谷廊帶深入市區，經過南陽大橋後，終點至臺北南港，總共13座車站，目前規劃以LRRT（Light rail rapid transit）中運量捷運系統模式營運，預計2033年完工，可銜接汐東線，未來再串聯臺北市民生線，大幅提升大臺北地區往來基隆的便捷性。

捷運局表示，基隆市六合橋因老舊必須改建且與基隆捷運有路線重疊，為了優化捷運線型及營運速率，基隆市委託新北市改建，採捷運共構型式辦理。另八堵機廠整體開發基隆市同意委託新北市辦理，將會先行拜訪地方民意及詢問周邊地主意願，尋求最大共識。