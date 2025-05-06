台南文化生活與文學樣貌 台南文學季精彩開跑

今年台南文學季正式啟動，台南市政府於5日舉行啟動記者會，由市長黃偉哲親自主持表示，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子，乏不能乏文學」呼應策展人潘家欣老師的一席話，本屆台南文學獎的五大主題，橫跨新時代與舊時光，展現出文學的多元多樣性，除了台南文學獎，還有葉石濤小說獎，讓民眾從5月至8月，都能體驗豐富的台南文化生活與文學樣貌。

文化局表示，台南文學季自5月至8月規劃五大主題文學體驗活動，包括「舊時光的語調─創意朗讀競賽」、「新時代的爭鋒─文學擂台」、「現在與未來─台南文學營」、「文學實驗室」及「文學×生活推廣計畫」，引領民眾見證文字在流動與裂變中，開展出全新文化風景。文學季開幕活動將於6月7日、8日於西竹圍之丘盛大登場，首日舉辦「創意朗讀競賽」，邀請學生與民眾重新詮釋歷屆台南文學獎得獎作品，次日則推出「文學擂台」，邀集暴羅WALK、漫才少爺、福狸男孩等知名漫才團體，透過喜劇節奏與台南文學對話，展現文學的另類魅力。現場設有30攤文學主題市集，結合獨立書店、美食小吃、文創選品及互動體驗，打造一座充滿思想氣息的活力文學聚落。

文化局指出，「台南文學營」則規劃兩梯次，呼應本屆主題，串聯當下與未來視野。第一梯次「文學日常─感受與現在」6月14日至15日舉行，由《花甲男孩》作者楊富閔擔任營主任，邀請台語作家鄭順聰、作家暨登山家陳德政、歷史小說家謝金魚、生態作家黃瀚嶢、藝術家藝術蝦及建築作家凌宗魁授課；第二梯次「文學趨向─進擊的未來」7月5日至6日登場，由作家王浩一擔任營主任，號召林庭毅、詩人騷夏、劇作家蘇凌、記者陳昌遠、作家廖瞇與栩栩等新銳創作者，共同探討文學的未來趨勢。

「文學實驗室」跨界整合舞蹈、電影、料理、戲劇、植物觀察與茶香書寫等元素，邀請《殺夫》作者李昂、作家浮果、舞者周章佞、第十三屆台南文學獎優等劇本編劇王遠博、廣播主持人馬世芳、作家鄒欣寧及奉茶創辦人葉東泰參與，開展一場感官交織的文學實驗；「文學×生活推廣計畫」也別具巧思，選擇10間在地美容院及理髮廳展出台南經典與當代作家佳句，讓理髮店成為另一處閱讀時光的溫暖角落，將文學深植於日常生活之中。

文化局表示，第十五屆台南文學獎5月1日啟動徵件，主題為「當風吹過南城」，徵件類別涵蓋台語、華語短篇小說、現代詩、散文、劇本、古典詩、青少年散文及「風起‧台南」小品文等九大類，至7月31日截止。同時安排多場講座及走讀活動，鼓勵市民透過閱讀與實地踏查，激發創作靈感。第五屆葉石濤短篇小說文學獎也同步展開徵件，向被譽為「短篇小說之王」的葉石濤致敬，徵件自5月1日至7月31日，開放2024年6月1日至2025年5月31日間發表、字數2萬字內的短篇小說參加，首獎獎金高達新台幣30萬元，無年齡及題材限制，具中華民國國籍者皆可投件。

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