坪林茶博館「喝鹹奶茶玩羊骨占卜」體驗古代宮廷茶文化

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

為響應518國際博物館日，坪林茶業博物館將於5月17日(六)舉辦「愛新覺羅的元氣秘方：蘇臺茄文化工作坊」，邀請蒙古籍文化講師，帶領大家體驗草原風味鹹奶茶，以及神秘的「羊骨占卜」遊戲，歡迎民眾來度過一個充滿異域風情的週末時光。

新北市文化局表示，茶博館現正展出的「茶與王」特展，精心打造出氣勢磅礡的宮廷風場景，走進展場就像穿越時空進宮赴帝王茶宴，可以盡覽歷代帝王與茶的愛恨情仇。展覽中還介紹了清宮中喝奶茶的習俗，極致講究的皇家生活，設有御茶房專責宮廷茶事，除了嚴選各地進貢的茶葉外，甚至還有皇家牛圈每日提供鮮乳，讓人得以一窺古人的奶茶狂熱！

文化局表示，蒙古稱奶茶為「蘇臺茄」，原為草原民族的清代皇室，入主中原後仍保留熱愛奶食的習慣，無論是日常飲用、宮廷盛宴、賞賜群臣、外出圍獵，都少不了喝奶茶，甚至會請蒙古人進宮熬煮正宗奶茶，濃郁香醇的蒙古奶茶可說是皇族不可或缺的元氣食補秘方。本次活動配合「茶與王」特展內容，邀請蒙古籍策展人與文化活動講師古卉欣女士，分享蒙古生活文化，並帶領大家製作蒙古鹹奶茶，佐上超有特色的奶皮煎餅品嚐，還能體驗難得一見的「夏嘎依」（Shagai）羊骨占卜，瞭解蒙古人如何使用羊骨進行占卜、猜謎和遊戲。

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奶茶 蒙古

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