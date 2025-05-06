北市申倫社福基金會 捐贈南投縣府特製型輪椅乙批

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

南投縣府於5日接受財團法人台北市申倫社會福利基金會捐贈特製型輪椅乙批，由社會及勞動局長林志忠代表接受，並致贈感謝狀，感謝台北市申倫社福基金會董事長陳銘真發起本次活動，善盡社會責任、提供特製型輪椅協助政府辦理公共服務。

社會局表示，陳董事長為南投縣名間鄉大庄村人，過往已多次於春節前號召各界慈善單位協助本縣春節慰助金及物資發放活動，讓弱勢家庭都能喜迎新年，此次又以基金會名義捐贈特製型輪椅，接連以實際行動回饋鄉里實屬不易，再次感謝陳董事長帶領基金會會員捐贈特製型輪椅，協助改善需求者生活上所面臨之困境，更減緩家庭照顧者之照顧負擔，一同與縣府攜手打造「有愛無礙」幸福城市。

社會局指出，本次受贈輪椅將提供輔具資源中心提供民眾短期借用服務、媒合經濟弱勢及無力購置輔具之身心障礙者或一般民眾使用，且為免收費方式提供，期未來能持續循環再利用，使更多有輪椅特殊需求者受惠，並縮短借用等待時間。

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南投縣 輔具 輪椅

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