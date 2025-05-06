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新北河堤護欄如刨刀挨轟 水利局稱依標準規範設置

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員顏蔚慈今天在議會質詢指出，市府主管的河堤道路護欄大量存在裝設錯誤、尖銳突起等重大缺失。圖／顏蔚慈提供
新北市議員顏蔚慈今天在議會質詢指出，市府主管的河堤道路護欄大量存在裝設錯誤、尖銳突起等重大缺失。圖／顏蔚慈提供

河堤道路是不少民眾上下班重要道路，不過新北市議員顏蔚慈今天在議會質詢指出，市府主管的河堤道路護欄大量存在裝設錯誤、尖銳突起等重大缺失，不但無法發揮緩衝防護功能，萬一發生事故中會對騎士造成二次傷害，根本是在馬路上設陷阱。水利局長宋德仁說，護欄均照標準規範設置，對於議員質詢問題將由水利局主責，並偕同工務局會勘改善。

顏蔚慈指出，護欄金屬板疊裝方向應與車流方向一致，以減少碰撞時的危險性，但三重蘆洲許多河堤道路卻隨處可見金屬板反向疊裝且尖銳突出，而且護欄端頭完全沒有包覆直接外露，整個護欄宛如刨刀，機車族如果直接撞上，後果不堪設想。

顏蔚慈說，僅以三重、蘆洲、五股幾條河堤道路為例，近三年A2與A3事故合計近500件、A1事故合計4件。顏蔚慈質疑市府不但沒有檢討道路安全，就連主管機關到底是水利局還是工務局都理不清，相當離譜。

顏蔚慈強調，河堤道路設計雖由水利局高灘處管理，但護欄的設計與交通安全需求脫節，交通局也未參與審查，完全是局處各自為政，要求市府提出檢討計劃，並針對河堤道路護欄提供設計指引，莫把市民生命當兒戲。

顏蔚慈強調，河堤道路護欄設計與交通安全需求脫節，到底有沒有定期維護？裝設標準是否統一？市府局處協調明顯不足。要求三個月內提出檢討計畫，並針對河堤道路護欄制定設計指引，確保市民行車安全不再被忽視。

水利局

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