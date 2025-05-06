關渡新橋評估進度？ 新北市府：中長期傾向銜接台64

淡北道路目前正在施工中，其中扮演重要分流角色的「關渡新橋」可行性評估正在進行，新北市議員鄭宇恩今天在議會質詢目前評估進度，工務局長馮兆麟表示，中長期規畫是要接台64，目前短期配合淡江大橋通車，將先改善市道103的電桿地下化，另在成蘆橋路口規畫立體化工程。

淡北道路起於台2線與台2乙線交會點淡金路與中正東路路口，到台2乙線與大度路交會點附近，當初行政院核定經費，要求新北在關渡大橋旁，興建「關渡新橋」，希望能夠分流淡北道路7％車流，也可讓淡水民眾直達八里、三重等地。

不過地方認為，關渡新橋是否能夠發揮功能，關鍵在於能否銜接台64，但需要打通隧道與環評，經費龐大恐超過數十億元，目前正在可行性評估中。

鄭宇恩今天質詢時指出，市府在去年說去年底會有關渡新橋報告初稿，但至今沒有相關進度，到底關渡新橋要在哪落墩，是否有連接台64線等等，質疑相關進度是否落後？

馮兆麟指出，相關評估初稿已經出路，中長期確實要銜接台64線分流，考量明年淡江大橋通車，短期將先完成改善市道103的電桿地下化，另成蘆橋路口規畫立體化工程。

鄭宇恩認為，中央都把經費給新北市了，選區立委也在嫌計劃停滯不前，如果期出報告不盡速公布，民眾就會覺得一直在延宕，難道新北市府都沒有壓力嗎？

馮兆麟指出，因為有相關背景因素需要調查，包括還有中央水利署河川治理線訂定的問題，持續跟中央協調中。

鄭宇恩詢問，工務局有無信心在手上把淡水路網改善好，馮兆麟說，有信心，除了短期改善先進行，也有相關土地協議價購進行中。