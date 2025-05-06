嗨運動！世壯運將開幕亮點一次看 沒參賽也能玩博覽會

雙北世壯運5月17日開幕，松菸文創園區最近也變身世壯運公園，除設置有吸睛打卡點；為了讓沒有報名的民眾，也可以參與世壯運博覽會，包括松菸四號倉庫為應援集氣區、互動體驗區；五號倉庫則有醫療體驗，民眾可以線上預約。

世壯運倒數，雙北迎2.5萬選手及其親友團，執委會今天公布世壯運大禮包及金銀銅牌獎牌。副市長林奕華表示，本屆世壯運響應永續，選手服裝百分之百由用回收寶特瓶製作；獎牌掛帶也用咖啡渣製成；價值4千元的大禮包提供水瓶、環保餐具等，希望透過世壯運響應永續價值。

林奕華也提到，這一屆雙北世壯運也是歷屆世壯運，首次推出選手個人APP，選手可查詢賽事、成績及得牌數，還可查詢交通、景點等，已開放下載。

執委會今天也公布開幕典禮三大攻略，5月17日開幕當天傍晚17時30分將在市府廣場及大巨蛋周邊舉辦遊行，開幕式晚間19時在大巨蛋登場。

松菸也變身為世壯運公園，民眾除了可以拍照打卡，也可參與世壯運博覽會，執委會表示，世壯運展覽期間持續23天，五號倉內將推出超過50場舞台演出，打造專屬於城市的夏日運動嘉年華。其中，包括台灣李棠華雜技團、原林藝術舞集YLADC、愛客樂iColor樂團等頂尖表演團隊將接力登場，帶來融合運動、文化與藝術的精彩展演，讓觀眾近距離感受台灣技藝的獨特魅力。

林奕華說，本屆雙北世壯運，與一般體育賽事不同的是，世壯運宛如是運動嘉年華，甚至本屆還多了一個創舉，就是過去棒球賽只有男子隊，不過這次雙北世壯運也有女子棒球比賽，5月27、28日日開放索票，民眾可以第一次在大巨蛋看到女子棒球對決。至於雙北世壯運最高齡的選手是來自泰國的105歲選手，這也是第一次打破世界最高齡紀錄，過去最高齡為101歲。

本屆雙北世壯運的獎牌今天也首度實體公開，執行長林哲宏表示，這次雙北世壯運有3091項運動項目，已經做了七千多個金牌，獎牌數加起來有2萬多面，希望參加者都有機能拿到獎牌，雙北世壯運獎牌設計，獎牌有台北一零一、野柳女王頭的雙北地標，至於掛帶採用環保的咖啡渣製作，今年4月拿到全球設計界最高榮耀的德國iF設計獎。