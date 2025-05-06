北市路燈PFI委外案工會反彈 議會提案通過不得影響勞權

北市公園處「路燈換裝及維護」規畫委外，引發職工反彈。議員說，目前公園處將全面委外方式雇人員，處理現行路燈業務，初估至少影響200名職工；工務委員會今決議通過，公園處委外業務不能影響現有職工編制與勞權，亦即不得因委外而裁員，送請市府研議辦理。

台北市路燈從2012年度開始，逐步汰換為節能LED路燈，目前總量約19.1萬盞，包含智慧照明5059盞，公園處表示，目前他們遭遇的困難是路燈維護人力不足，目前平均每人需維護4000至5000盞，工作量龐大，所以參考其它直轄市採PFI（Private Finance Initiative民間融資提案）模式，由廠商先出資，辦理全市路燈換裝工程，並負責後續維護，公園處是以分年付款方式支應，減輕財政壓力及人力不足困境。

不過北市公園處的這個「路燈換裝及維護」PFI委外案，引發職工工會反彈，北市議會近期多名議員都接獲工會陳情，表示公園處委外預算不斷升高達4億元，擔心「以後部門是不是乾脆全面裁撤」，不僅讓委外廠商穩賺，更恐影響原有勞工權益。

北市議員許淑華今天在工務委員會提案，指目前公園處的職工有827人，負責路燈業務約2百多人，因公園處研議委外案，讓現有職工憂心勞務契約是否中止？造成現有人員縮編或分隊合併，要求不宜貿然實施，提案要求工務局針對台北市路燈換裝暨維護PFI計畫，研議不能影響現有編制人員。

議員張文潔也認為，儘管目前公園處聲稱委外案，不會影響現有職工的勞動權益，不過現在很多職工都很擔心，議會應該要做一個具體的文字會議紀錄，要求公園處未來的委外案，不能影響現有職工權益及現有路燈隊編制。

公園處長藍舒凣承諾，現有職工的勞動權益絕對會繼續維持，如果有不足，才會由廠商補充，今年三月，公園處也與東南西北區分隊有說明過，4月16日也與企業工會的職工代表溝通，至於未來委外，契約執行內容也會明確分工，不會讓現有的職工同仁協助。承諾未來若委外，勞動契約一定是依照規定，不會影響現有同仁的工作權，今天下午也會再跟分隊說明。

經過討論後，工務委員會通過議員提案，工務局針對北市路燈換裝暨維護PFI計畫，研議以不影響現有路燈隊編制，確保職工權益不受委外影響為前提，重新規畫辦理方案；另外，其他委外案也應確保職工權益不受委外影響。送請市府研議辦理。

目前公園處的PFI委外案，規畫2026年度上半年度執行，如果預算審查順利，預計今年底或明年初發包，經費尚在研議中