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北市首屆國際城市論壇16日登場 盼常態性舉辦

中央社／ 台北6日電

為強化與姊妹市及友好城市的交流，台北市政府將在16日舉辦首屆台北國際城市論壇，由台北市長蔣萬安及副市長林奕華發表演講，並有10多個國際城市首長出席。

民進黨台北市議員趙怡翔日前質詢指出，台北市政府曾發布新聞資訊，表示2025雙北世界壯年運動會17日開幕前，將配合舉辦「國際城市論壇」，但他透過各種管道搜尋都不見更多出席人員、議程等內容，也看不見任何宣傳，顯然已成為「幽靈論壇」。

台北市政府今天公布，16日上午將在台北晶華酒店舉行「2025台北國際城市論壇」，邀請來自姊妹市、友好城市等國際城市的代表團、新北市府團隊、駐台使節等共約150名貴賓共襄盛舉，屆時預計有10多個來自亞太、美洲及歐洲地區的國際城市首長出席。

北市府指出，此次論壇主題為「塑造城市未來－創新、健康與永續」，將由蔣萬安及林奕華分別就「以創新引領更健康的生活」及「打造全齡友善的永續社區」2項子議題發表演講。

台北市副秘書長俞振華向媒體說明，首屆台北國際城市論壇預算約在新台幣700萬元以內，未來研議常態性舉辦，希望藉由固定的實質交流，讓台北與國際友好城市互相借鏡學習，建立更緊密的合作交流網絡。

北市府 林奕華 永續

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