優惠店家低、未見商圈夜市 議員批世壯運：不見帶來產值

台北市商業處今赴議會針對世壯運周邊行銷報告。商業處表示，募集2493特約店家提供選手、一般民眾也有1493間響應；同時也有App雙北闖關。不過，北市議員認為，店家優惠未見夜市商圈，且都是連鎖店家，也不見能多少產值。

商業處長高振源表示，世壯運吸引超過2.5萬名選手與隊職員參加，人次突破4.8萬人次，這次募集2493家特約店、4458家百貨商場駐點，只要在活動舉辦的一個月內到場消費，就享有一般優惠或選手專屬優惠。

高振源說，選手每周都能領600元，總計465萬元現金券。民眾憑開幕儀式購票證明，就能到122間特約店家消費，也能到麥當勞就享有選手同等優惠。另外，一般民眾也有1439家響應，包含新光影城享有飲料、爆米花等8折優惠等。

同時，高振源說，觀賽民眾也能下載雙北跑點闖關GO App，進場館觀賽累積積分、提供場館拍照圖匡等，也能兌換壯寶紀念裡、合作店家優惠等。

台北市議員林珍羽認為，專案報告內容中僅有2000多家商店，甚至是麥當勞、摩曼頓、鬍鬚張連鎖店家，「登記在台北市住宿餐飲1萬多家、16個夜市、娛樂產業3400多家，都沒有合作嗎？」

林珍羽也說，以往的熊好券都能分好幾項類別，光是這些店家都應該能比照辦理納入，「麥當勞需要你們來宣傳嗎？舉辦世壯運花了9億元，算不出來能帶動多少產值？」

財建委員會第一召集人詹為元詢問，世壯運可以帶動多少經濟產值？就連App在展演、賽會官網及積分，竟然是需要兩個App，「花兩次錢找廠商，重複花費資源；就連介面設計也不複雜。」

產發局長陳俊安回應，活動的產值像是大巨蛋經濟，通常都是舉辦演唱會後，才能做出一個精確數字，議員提到的先前預估，會請商業處著手用什麼方式推估值，有大的輪廓後，再透過活動辦理再去檢視輪廓符合當初預期。

高振源補充，專案報告是以民眾到場館周邊店家為主，另外的住宿、商圈景點等專區會有遊程的介紹，相關的消費補助、吃喝都會有額外消費，會再做相關的試算；賽事之後世壯運執委會也會有整體計算。