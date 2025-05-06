土城再添原民文健站 記錄都會原民文化記憶

為照顧原住民長者並傳承文化記憶，新北市原民局持續推動文化健康站設立，由瑪舞懀原住民文化藝術團承辦的「土城區瑪舞懀文健站」今揭牌啟用，成為土城區第3處文化健康站，除基本照護服務外，亦規畫推出「文健站之聲」長者廣播計畫。

原民局表示，土城區為新北市原住民人口主要聚居地之一，早在1960年代即有大批花東阿美族人因礦業需求遷居至此。當年礦主南下花東招募勞力，族人舉家遷至永寧里，進駐海山煤礦工寮、從事坑道工作。時至今日，礦業沒落後，族人散居各里，形成今日都市中的原民社群。根據統計，目前設籍土城區55歲以上原住民長者高達861人，在全市29區中高居第3，顯示其照護與文化延續需求尤為迫切。

原民局指出，新落成的瑪舞懀文健站目前服務25名長者，另針對行動不便者提供3人次外展服務。除提供健康管理、營養餐食外，也積極發展文化課程。特別開設「部落小劇場」，鼓勵長輩以阿美語與華語表演自編劇本，重現部落生活點滴；另「文健站之聲」計畫則打造長者廣播平台，讓長輩練習主持、分享故事，進一步累積土城原民社群的口述歷史，成為都會區文化記錄的重要資源。

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，文化健康站不僅是照顧據點，更是延續原鄉記憶與文化交流的重要場域。從當年為經濟建設打拚的壯年族人，到今日步入老年的銀髮族，文健站讓原住民長輩即便身在都市，也能找到文化歸屬與精神依靠。她強調：「我們希望文健站不只是吃飯、量血壓的地方，而是讓文化能被看見、被聽見，甚至被記下來。」