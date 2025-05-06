Q版大章魚、招潮蟹遊戲場超吸睛 新北結合海洋生物打造特色公園

新北陸續改造老舊公園，並以多種元素結合，新北市景觀處推薦，3座位於板橋區的主題公園，設計均以巨型海洋生物造型為主題打造兒童遊戲場，適合各個年齡層的民眾一同遊樂。

新北市景觀處表示，板橋區的重慶公園近期剛翻新啟用，遊戲場以大鯨魚造型溜滑梯為主題的複合式遊具，結合攀爬、溜滑梯、探索等多項玩樂功能，讓不同年齡層孩子都能體驗，空間規畫上兼顧視覺通透性，並設置高壓磚廣場以及抿石子座椅，供民眾活動再加上休憩，再加上鞦韆、擺盪大索及可愛有趣的花園鰻傳聲筒等多樣設施，為大小朋友提供不同難度的遊樂體驗。

此外，入口設置無障礙坡道、園內設有全新鋪面步道，增設多處照明設備，無論白天還是夜晚，都能提供民眾舒適、安全的休憩場所。

同樣位在板橋區的環河公園及溪北公園，也有超吸睛的巨型海洋生物造型溜滑梯，提供民眾創新且多元的遊樂空間。環河公園擁有以水生動物造型招潮蟹主題的特色遊戲場，與河龜攀爬溜滑梯讓小朋友玩攀爬及溜滑，並設置無障礙共融旋轉盤及全密式PU跑道，適合各年齡層使用，是一個大小朋友皆宜的全齡化共融式公園。