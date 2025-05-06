聽新聞
0:00 / 0:00
招商150億新北小巨蛋BOT二度流標 專家、議員直指1問題
新北體育局擬將板橋第二運動場，原地重建成新北小巨蛋，預估招商投資150億，今年初二度招商日前截止，因無人投標流標。中興大學運動與健康管理研究所教授余宗龍指出，有廠商反映新北要求很多公益時段，但該時段無法賺錢，廠商興致缺缺；議員黃淑君則認為，板二公益回饋空間草案內容不明確。廠商無所適從，無人投標不意外。
新北體育局長洪玉玲說，近期將訪談潛在廠商了解需求，將再公告招商。
板橋第二運動場緊鄰新板特區、府中商圈等，地理條件好。過去市府嘗試推動ROT改造，但建物使用近50年太老舊，廠商意願不高而作罷，市府決定改採BOT重建室內多元運動場館，規畫新北小巨蛋，但招商並不順利。
台灣人壽第一次招標唯一投標廠商，但在甄審會上遭打槍，不予選出最優申請人。後續因遠雄營運大巨蛋，發生漏水處置、VIP包廂開放數低、颱風天辦演唱會、賽事比率過低等爭議，體育局二度招商前修改契約書細節，要求新北小巨蛋廠商未來一年至少需5成場次跟體育有關，但今年初二度招商，無人投標流標。
余宗龍指出，BOT的概念是政府沒有能力做，透過讓利給廠商，吸引廠商承接施作營運，但近10年來政治人物想要立竿見影，不會大幅讓利給包商，加上新北要求很多公益時段，曾有廠商反映因公益時段無法賺錢，而興致缺缺，近年多轉往中南部投標。
黃淑君則說，板二BOT第一次流標是「市府單方面取消」，因為市府認為廠商不符合他們公益回饋內容，但具體不符合原因又講不清楚，二次招標無人投標不意外。黃也說，市府允許開發商使用板二土地融資，為何市府不融資？市府公債更便宜，也更符合他們期待，憂心公益回饋細節沒寫明，民眾權益恐縮水。
議員劉美芳主張，體育局應更積極，不應等到流標後才檢討。招標前即應主動拜訪潛在投標廠商，了解產業實際行情，建立共識減少資訊落差。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言