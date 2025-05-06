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首屆全球百大故居 淡水木下靜涯舊居入選

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國際博物館協會首次推動國際故居博物館日，全球共有27國、260個故居入選，台灣唯一入選的是淡水木下靜涯舊居。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供
國際博物館協會首次推動國際故居博物館日，全球共有27國、260個故居入選，台灣唯一入選的是淡水木下靜涯舊居。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供

國際博物館協會首次推動國際故居博物館日，全球共有27國、260個故居入選，台灣唯一入選的是由新北市立淡水古蹟博物館經營管理的「淡水木下靜涯舊居」。淡水古蹟博物館館長蔡美治指出，淡古經管多座與歷史名人有關的古蹟，木下靜涯舊居順利通過審核，躋身全球名人故居之列，把新北市古蹟推向全世界。

國際博物館協會（International Council of Museums，簡稱ICOM）推動國際故居博物館日，全球共有27國、260個故居入選，歐洲的義大利入選143個最多，亞洲則有台灣、蒙古、菲律賓及印尼等國入列，其中台灣唯一入選的是由新北市立淡水古蹟博物館經營管理的「淡水木下靜涯舊居」。

日本畫家木下靜涯以膠彩畫見長，曾任台灣美術展覽會、台灣總督府美術展覽會東洋畫部審查員，影響台灣東洋畫風格的發展；他也熱心提攜後進，台灣重要膠彩畫家如林玉山、郭雪湖、蔡雲巖等都是時常交流的好友。

值得一提的是，木下靜涯的人生態度，入不敷出卻常吆喝藝術同好吃鍋，飼養現代不常見的白火雞與猴子，外出時會配戴圓型太陽眼鏡，遇日光照射時，鏡片會變成粉紅色，不論是在當時或是現今，都是一位相當時髦而獨特的畫家。

淡水木下靜涯舊居位於新北市淡水區三民街2巷2號，1923年木下靜涯承租作為居所，取名「世外莊」，1953年為淡水稅捐稽徵分處職員宿舍，2010年正式登錄為歷史建築，並於2021年修復完工。舊居一樓為唭哩岸石牆面，二樓為斗子砌牆，為19世紀末磚造洋樓風格，目前以展覽呈現修復歷程、畫家生平、貢獻與他在淡水的日常生活故事，全年度免門票。

蔡美治說，今年ICOM除了舉辦518國際博物館日外，也首次推動國際故居博物館日，鼓勵各國在故居辦理導覽、音樂會、工作坊等，讓大人、小孩都能參與盛事。淡古經管多座與歷史名人有關的古蹟，一定不能缺席，在經過努力申請後，淡水木下靜涯舊居順利通過審核，躋身全球名人故居之列，把新北市古蹟推向全世界。

古蹟博物館 淡水

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