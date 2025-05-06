新北氣候變遷條例遭指空白授權多 環保局允送議會備查

新北市氣候變遷因應行動自治條例正在新北市議會大會審議中，不過有議員質疑，光是購物用塑膠袋樣式、規格都還要市府另行公告，其他法條有相同情形，質疑權限過大難監督，要求市府相關公告都要再送議會備查。環保局解釋相關規範需要依據時空背景逐步公告，若直接訂在法條靈活性不足，但允諾相關公告都會再送議會備查。

極端天氣難料，為達到2030溫室氣體減量，及2050淨零碳目標，新北市訂定「新北市氣候變遷因應行動自治條例」，針對溫室氣體減量管理、建築節能及效率提升、循環經濟與利用、能源與產業創新、智慧綠色運輸、氣候變遷調適、零碳教育與生活促進等規範，並有相關罰則。

案件目前進入二讀，不過新北市議員鄭宇恩指出，目前審查的法條，有不少都需要市府另外公告，如第二十條規範「本府指定之公私場所販賣之購物用塑膠袋，應報經本府核定後製作。前項指定之公私場所、購物用塑膠袋樣式、規格、容積、售價及販售方式送推動會後，由本府公告之。」

鄭宇恩說，若議會通過條例，等於是空白授權，市府權限過大，議會根本無法監督。

環保局副局長朱益君表示，法條會有如此規定，是有分階段公告概念，例如第一階段是公告量販店，然後根據實施情況，陸續納入不同業別， 如果在此刻就明訂在法條內，就會導致自治條例需要不斷修改，容易導致法條不穩定性。

不過鄭宇恩認為，竟然涉及行政程序，相關公告就應該要符合行政程序法，另行公告內容，都要在公告前30日召開說明會，並廣徵公民團體與專家意見；朱益君強調，相關行政程序都會依法進行，但鄭宇恩認為應該要寫入法條內，至少應該要將公告內容送議會備查，限縮市府權利；朱益君允諾相關公告都可以送議會備查。

另市議員黃淑君也對於19條規定重複性使用餐具內容不夠明確，要求市府說明清楚。

市議員林銘仁也指出，美國總統川普宣布退出巴黎協定，相關氣候變遷內容是否會有巨變？朱益君強調，氣候變遷議題是每個人的責任，目前環境部與新北市的目標都沒有改變，希望法令通過後送環境部核定，就能夠盡快實施。