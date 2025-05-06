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不只跟上海雙城論壇 蔣萬安將辦常態城市論壇5/16登場

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）。記者許正宏／攝影

強化姐妹市、友誼城市實質交流，台北市府今年起規畫常態性「台北國際城市首長論壇」。今年首屆將在5月16日世壯運前夕登場，包括美鳳凰城市長Kate Gallego、立陶苑首都市長維爾紐斯、澳洲黃金海岸市長湯姆泰特、及日本濱松、靜岡等代表近20個友好首長代表與會。

北市長蔣萬安、副市長林奕華也將在5月16日的台北國際城市首長論壇，分別就「以創新引領更健康生活」、「全齡友善永續社區」為題，專題演講。

搭雙北世壯運5月17日開幕，北市府16日將舉辦台北國際城市首長論壇，北市副秘書長俞振華表示，今年首度的「台北國際城市首長論壇」，將有近20個城市首長、代表出席，希望透過這樣的友誼城市交流，互相學習借鏡彼此的新政策；另外，也希望透過建立與友好城市的固定交流，將台北市建立起城市友誼網絡，並與台北市品牌打出去，讓國際看到台北市好的市政建設。

由於台北市與友好城市的常態性城市論壇，除每年與上海市政府輪流舉辦的雙城論壇外，並無固定每年舉辦的城市實質交流，先前議員趙怡翔等，也認為北市府應強化與友誼城市、姐妹市交流，並且舉辦常態型城市論壇。

俞振華表示，今年的台北城市首長論壇，主題訂為「塑造城市未來-創新、健康、永續」，市長蔣萬安也將就「創新引領更健康生活」為題專題演說，將提出這段期間市府的創新市政作為，透過創新作法讓不同年齡層生活更健康；副市長林奕華也會就「打造全齡友善永續社區」為題演說，以廣慈社宅經驗為出發，與其他國際城市交流。

俞表示，北市府過去並無常態舉辦的國際城市首長論壇，希望透過今年首度嘗試，成為台北市政府定期舉辦的國際城市實質交流，除深入與姐妹市、友好城市進行實質交流，除讓姐妹市更了解台北市，也能彼此城市長處。目前台北市的姐妹市有52個，加上友誼城市有60多個。

北市府 林奕華 永續

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