住家莫名遭查封 北市爆整棟土地登記錯置

台北市有民眾住家遭查封，一查竟發現是因地政人員疏失，導致整棟住戶土地權狀登載錯置。議員調閱資料發現，因土地登記錯誤、測量面積與土地權狀不符，近9年有98件申請賠償案。地政局表示，該個案早期登載時有疏漏，將專案協助。

議員汪志冰接獲陳情，士林有民眾住家莫名遭法院查封，事後才發現，法院本要查封鄰居的房子，卻變成查封成他家，該民眾更控訴，地政事務所人員竟在烏龍疏忽發生後，一度脫口稱要住戶換屋住。

汪志冰表示，民眾對於公務機關核發的權狀，往往不會心存疑義，若不是遇到糾紛或要都更改建，通常不會發現登記錯誤。據統計，民眾申請土地登記損害賠償案，近9年98件中，須負賠償責任有54件，金額達5200萬元，賠償率55%，有8件是土地登記錯誤、46件測量錯誤。

「住家測量有誤差，民眾備受煎熬。」汪志冰說，屋齡逾40至50年建物，早期都是人工測量，導致誤差狀況較多，2022年起，地政局推動「土地建築線與地籍線預檢方案」，3年間有72件申請，和同時期642件都更申請案相較，僅占11%，推動效率有待加強。其次，危老重建未納入預檢方案範疇，顯然是行政不周。

北市地政局長王瑞雲表示，建築線與地籍線預檢從2016年起就已調整流程到公展前；危老部分已和都發局合作宣導，將資料提供給都更處，再給實施者，幹事會審查時，也會請地政局幹事提醒，有的建商會事先做鑑界，避免爭議，盡量做到源頭管理。