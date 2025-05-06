新北小巨蛋BOT二度流標 議員點出公益回饋不明

新北體育局規畫將板橋第二運動場，原地重建成新北小巨蛋，預估招商投資金額達150億，今年初二度招商，日前截止仍因無人投標流標。議員指，市府對板二公益回饋空間內容不明確，廠商無所適從，乏人問津不意外。新北體育局長洪玉玲說，近期將訪談潛在廠商了解需求，將再公告招商。

板橋第二運動場緊鄰新板特區、府中商圈等，地理條件好。現有標準跑道、戶外游泳池及1棟3層樓建物與板橋體育館，過去嘗試推動ROT改造，但建物使用近50年太老舊，廠商意願不高而作罷，市府決定改採BOT重建室內多元運動場館，規畫新北小巨蛋，卻面臨招商困境。

台灣人壽是去年唯一投標廠商，在甄審會上遭打槍，最後不予選出最優申請人，加上遠雄營運大巨蛋，發生漏水處置、VIP包廂開放數低、颱風天辦演唱會、賽事比率過低等爭議，體育局二度招商前修改契約書細節，要求新北小巨蛋廠商未來一年至少需5成場次跟體育有關，但今年初二度招商，出現無人投標窘況。

中興大學運動與健康管理研究所教授余宗龍點出，BOT概念是政府沒有能力做，透過讓利給廠商，吸引廠商承接施作營運，近10年公部門已不會大幅讓利給包商，加上新北市府要求很多公益時段，有廠商反映因公益時段無法賺錢，而興致缺缺，近年多轉往中南部投標。

市議員黃淑君指出，板二BOT第一次流標是「市府單方面取消」，市府認為廠商不符合公益回饋內容，具體不符合原因又講不清楚，二次招標無人投標不意外。黃也說，市府允許開發商使用板二土地融資，為何市府不融資？市府公債更便宜，也更符合地方期待，憂心公益回饋細節沒寫明，後續恐讓民眾權益縮水。

市議員劉美芳主張，體育局不應等到流標後才檢討，招標前即應主動拜訪潛在投標廠商，了解產業運作及需求，才能建立共識。