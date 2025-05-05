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侯友宜佛誕日參拜汐止兩寺廟 祈福市民安康
今天是農曆4月8日釋迦牟尼佛誕辰，新北市長侯友宜前往汐止聖覺寺、廣修禪寺參拜，藉由浴佛祈福，祈願佛光普照、災厄遠離，庇佑市民身心安泰。聖覺寺贈送市府「十八羅漢圖」，象徵佛法護佑、正念常存，侯友宜也代表市民回贈「萬德莊嚴」中堂，以表達敬意與感謝之情。
侯友宜表示，聖覺寺與廣修禪寺是汐止地區重要的信仰中心，長年弘揚佛法、推動公益，秉持佛教慈悲濟世精神，引導眾生走向智慧與安定。聖覺寺秉持佛祖慈悲之心，推廣佛學文化，照顧新北以及這片土地，廣修禪寺則多年獲選為新北績優宗教團體，在佛誕日前往參拜，並感謝兩間寺院對地方的貢獻。
民政局說，聖覺寺由自圓法師創立，法師在1989年前往韓國松廣寺參加結夏安居，獲方丈賜偈「自圓自悟、猶如如是」。法師參究偈語，頓悟「圓字亦起亦止、無始亦無終」，法號蘊含深遠智慧，並象徵他對佛法的獨特理解與領悟。
民政局表示，釋迦牟尼佛誕辰日，也稱佛誕日，是佛教界重要盛典，許多寺廟在這一天都會舉辦浴佛法會，透過香湯灌沐佛像，洗滌煩惱妄心，感受內心寧靜，一同祈求萬事順心，身體健康。
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