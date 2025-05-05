李四川台中娶親..黑天鵝現況曝 釣出盧秀燕留言：嫁得好
台北市副市長李四川上周代表市長蔣萬安赴台中娶親，為內湖區碧湖公園迎娶來一對黑天鵝「小碧」、「小湖」。李四川今天在臉書貼出這對台中來的黑天鵝，悠遊在內湖碧湖公園、適應良好的照片，表示「看來已慢慢習慣碧湖的環境了！」
想不到李四川的貼文，也釣出主婚人台中市長盧秀燕在底下留言「小碧小湖嫁得真好！」李四川也秒留言回覆「感謝市長，我們有南瓜哥哥接續西瓜姊姊照顧小碧與小湖。」
李四川上周一赴台中娶親，當時台中市長盧秀燕還親自主婚，當時李四川說，市府迎娶了一個「鵝」子，也娶了一個女「鵝」。「成雙成對，萬年富貴」，並承諾「我一定好好照顧牠（們）」。李當時還說，在台中一手餵養兩隻天鵝長大的西瓜姊姊，看來有些不捨，北市府一定會好好照料。
李四川今天在臉書貼出黑天鵝在台北定居一周適應狀況的照片，並貼文說，台中娶回來的小碧「鵝子」與小湖「女鵝」，在內湖碧湖的現況，「看來已慢慢習慣碧湖的環境了。」除了釣出盧秀燕市長來留言，也有網友說，「希望很快就會有小女鵝！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言