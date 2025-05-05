快訊

台幣狂升！多家銀行App當機 金管會說話了

去不去南投再等一晚…今駐駕雲林斗六 白沙屯媽祖路線明分曉

林口驚傳工安意外！50歲焊接工人從5公尺高處墜落 送醫不治

李四川台中娶親..黑天鵝現況曝 釣出盧秀燕留言：嫁得好

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李四川今天在臉書貼出黑天鵝在台北定居一周適應狀況的照片，並貼文說，台中娶回來的小碧「鵝子」與小湖「女鵝」，在内湖碧湖的現況，「看來已慢慢習慣碧湖的環境了。」引用自李四川臉書
李四川今天在臉書貼出黑天鵝在台北定居一周適應狀況的照片，並貼文說，台中娶回來的小碧「鵝子」與小湖「女鵝」，在内湖碧湖的現況，「看來已慢慢習慣碧湖的環境了。」引用自李四川臉書

台北市副市長李四川上周代表市長蔣萬安赴台中娶親，為內湖區碧湖公園迎娶來一對黑天鵝「小碧」、「小湖」。李四川今天在臉書貼出這對台中來的黑天鵝，悠遊在內湖碧湖公園、適應良好的照片，表示「看來已慢慢習慣碧湖的環境了！」

想不到李四川的貼文，也釣出主婚人台中市長盧秀燕在底下留言「小碧小湖嫁得真好！」李四川也秒留言回覆「感謝市長，我們有南瓜哥哥接續西瓜姊姊照顧小碧與小湖。」

李四川上周一赴台中娶親，當時台中市長盧秀燕還親自主婚，當時李四川說，市府迎娶了一個「鵝」子，也娶了一個女「鵝」。「成雙成對，萬年富貴」，並承諾「我一定好好照顧牠（們）」。李當時還說，在台中一手餵養兩隻天鵝長大的西瓜姊姊，看來有些不捨，北市府一定會好好照料。

李四川今天在臉書貼出黑天鵝在台北定居一周適應狀況的照片，並貼文說，台中娶回來的小碧「鵝子」與小湖「女鵝」，在內湖碧湖的現況，「看來已慢慢習慣碧湖的環境了。」除了釣出盧秀燕市長來留言，也有網友說，「希望很快就會有小女鵝！」

李四川今天在臉書貼出黑天鵝在台北定居一周適應狀況的照片，並貼文說，台中娶回來的小碧「鵝子」與小湖「女鵝」，在内湖碧湖的現況，「看來已慢慢習慣碧湖的環境了。」引用自李四川臉書
李四川今天在臉書貼出黑天鵝在台北定居一周適應狀況的照片，並貼文說，台中娶回來的小碧「鵝子」與小湖「女鵝」，在内湖碧湖的現況，「看來已慢慢習慣碧湖的環境了。」引用自李四川臉書

天鵝 李四川 盧秀燕 蔣萬安

延伸閱讀

影／查死亡連署藍台中黨部遭搜索2聲押 盧秀燕：太過分了！

僑泰高中校慶盧秀燕、李多慧雙女神降臨！擠爆會場

影／國民黨中市黨部遭搜索 盧秀燕聞訊吐2字

白沙屯媽祖起駕合照盧秀燕生風波 張麗善「請爐主移位」公開道歉

相關新聞

半年無廠商維護！淡海輕軌滅火器過期 新北捷挨批急更換

新北捷運公司遭爆車站內的水電消防設備，有半年沒有廠商維護。議員鄭宇恩說，查看淡海輕軌多處車站與車廂內滅火器逾期未檢，甚至...

李四川台中娶親..黑天鵝現況曝 釣出盧秀燕留言：嫁得好

台北市副市長李四川上周代表市長蔣萬安赴台中娶親，為內湖區碧湖公園迎娶來一對黑天鵝「小碧」、「小湖」。李四川今天在臉書貼出...

新北汐止翠湖原生種消失 先修復攔砂壩、恢復生態

新北市汐止翠湖環境悠靜，吸引許多民眾運動休閒，不過這幾年因為淤積嚴重，湖面越來越小，另外列為保育類動物的台灣細鯿，一度因為外來種魚類入侵消失，原生種植物也一樣，所以保育協會人員在復育的同時，也希望公部門協助，所以，今(5)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論復育翠湖生態。

新北汐止區水返腳遊樂園開張 表揚43位模範母親

再過幾天就是母親節，汐止區公所舉辦模範母親表揚大會，今年主題是水返腳遊樂園，帶著媽媽們們回憶年輕時帶孩子們到遊樂園裡的開心時光，這次共有43位模範母親開心接受表揚，許多家人都陪同一起來，不少是三代同堂，現場幾百位一起慶祝，幾乎擠爆會場，溫馨又熱鬧。

新北汐止新福宮舉辦廚神就是你活動 民眾端出拿手菜

汐止區新福宮連續舉辦第三年的「廚神就是你」美食製作交流活動，今年有將近100位的民眾端出自己的拿手好菜，樣式很豐富，有客家小炒、涼拌海蜇皮、鳳梨蝦球都有，在經過9位評審試吃後，選出優勝者，最後是由涼拌苦瓜拿下冠軍廚神，為了回饋地方，觀天下有線電視也捐助經費支持。

新北淡水崁頂里歡慶母親節 手作永生花、多肉植栽超療癒

這星期就是一年一度的粉紅媽咪母親節了，為了讓辛苦的媽媽們能夠有個放鬆時光，新北市淡水區崁頂里里長在上週六，於里內舉辦了崁頂歡慶母親節活動，包括了手作多肉植物以及永生花燈飾，邀請到專業的老師來教大家如何製作永生花燈罩，另外還有DIY多肉植物小盆栽，讓媽媽們能夠療癒一整天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。