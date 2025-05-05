李四川台中娶親..黑天鵝現況曝 釣出盧秀燕留言：嫁得好

台北市副市長李四川上周代表市長蔣萬安赴台中娶親，為內湖區碧湖公園迎娶來一對黑天鵝「小碧」、「小湖」。李四川今天在臉書貼出這對台中來的黑天鵝，悠遊在內湖碧湖公園、適應良好的照片，表示「看來已慢慢習慣碧湖的環境了！」

想不到李四川的貼文，也釣出主婚人台中市長盧秀燕在底下留言「小碧小湖嫁得真好！」李四川也秒留言回覆「感謝市長，我們有南瓜哥哥接續西瓜姊姊照顧小碧與小湖。」

李四川上周一赴台中娶親，當時台中市長盧秀燕還親自主婚，當時李四川說，市府迎娶了一個「鵝」子，也娶了一個女「鵝」。「成雙成對，萬年富貴」，並承諾「我一定好好照顧牠（們）」。李當時還說，在台中一手餵養兩隻天鵝長大的西瓜姊姊，看來有些不捨，北市府一定會好好照料。