聽新聞
0:00 / 0:00
半年無廠商維護！淡海輕軌滅火器過期 新北捷挨批急更換
新北捷運公司遭爆車站內的水電消防設備，有半年沒有廠商維護。議員鄭宇恩說，查看淡海輕軌多處車站與車廂內滅火器逾期未檢，甚至已超過有效期限，批評新北捷公司在消防設施管理疏失，內部稽核制度失能。新北捷回應，已於今日完成滅火器更換，並依法持續定期檢查。
鄭宇恩指出，接獲陳情指淡海輕軌包含車廂及車站的滅火器，全數超過檢驗期限，民眾提供的輕軌車廂裡的滅火器有效日期均標註為2024年3月16日，實地前往漁人碼頭站查看，站內的滅火器上則標註「下次性能檢查日期2025年4月13日」，海洋科技大學站的滅火器檢查日期則標註為「2024年12月2日至2025年3月20日」
鄭宇恩說，依據消防法第6條，可處場所管理權人2萬元以上30萬元以下罰鍰，並通知限期改善。滅火器過期或未檢查，在突發火災時可能無法正常使用，恐直接危及乘客的生命安全，若連最基本的消防設施都無法確保效能，其他不能直接看到的消防系統，如排煙設備、緊急廣播甚至是監控系統，到底妥善與否，更讓人憂心。
消防局表示，經查台北海洋大學站設有滅火器、火警自動警報設備及緊急照明設備，該場所於今年3月28日完成消防安全設備檢修申報作業，其檢修完成標示（圓形紅色貼紙）尚符合檢修申報規範，滅火器性能檢查日期標示期限已逾期，其滅火器外觀檢查尚屬正常，仍應辦理後續檢驗與重新張貼標示，已要求改善。
新北捷運公司回應，已完成委託專業廠商進行性能檢查採購程序，並陸續安排檢驗期程，有關民眾所述淡海輕軌列車上滅火器已完成檢驗，於滅火器另一側有張貼下次需檢查日期2027年3月17日，各列車滅火器為分批檢驗，目前並無逾期情形，後續會將前次檢查日期標示移除，避免民眾誤解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言