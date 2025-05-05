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新北汐止區水返腳遊樂園開張 表揚43位模範母親

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所舉辦模範母親表揚，感謝媽媽們的辛苦付出。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所舉辦模範母親表揚，感謝媽媽們的辛苦付出。 圖／觀天下有線電視提供

再過幾天就是母親節汐止區公所舉辦模範母親表揚大會，今年主題是水返腳遊樂園，帶著媽媽們們回憶年輕時帶孩子們到遊樂園裡的開心時光，這次共有43位模範母親開心接受表揚，許多家人都陪同一起來，不少是三代同堂，現場幾百位一起慶祝，幾乎擠爆會場，溫馨又熱鬧。

中興里舞蹈班的媽媽們用最熱情的舞蹈，為活動揭開序幕，接著則是由年輕的舞蹈團接力，帶來動感舞蹈，炒熱現場氣氛，母親節前夕，汐止區公所在行政中心11樓大禮堂，表揚由每個里選拔出的模範母親，現場包括汐止區長林慶豐、民意代表都來獻上祝福。

汐止區長林慶豐指出，非常開心舉辦今年的汐止區模範母親表揚典禮，今年共有43位模範母親，一一請他們上台接受表揚，致上最深的敬意，其中一位是東山里的模範母親，已經高齡96歲，身體非常健朗，祝福所有的媽媽們平安、健康，母親節快樂。

走進會場，充滿回憶的歡樂氣氛，這次精心佈置的主題是水返腳遊樂園，中間有旋轉木馬，勾起媽媽們的少女心，回憶起年輕時帶孩子們到遊樂園裡的開心時光，一進門歡樂粉色系的意象，吸引不少人拍照留念，汐止區公所表揚43位的模範母親，這次公所提報了建成、城中及秀峰里三位模範母親到市政府接受表揚，其中秀峰里提報的模範母親周陳佳子，辛苦養育七名子女，不但都擁有大專或大學以上文憑，其中四位還有碩士學位，出社會後也在各自的領域貢獻所長，其中新北市議員周雅玲就是他的二女兒，在這溫馨的日子，她也感謝媽媽的辛苦付出。

新北市議員周雅玲說，很開心，從事民意代表20幾年來，第一次和最辛苦、最偉大的媽媽同台，真的好感動，媽媽在6年前爸爸過往後，會一直認為很孤獨，但是有一直開導，家族有成群結隊的子女跟孫子，一定會一直陪伴著，到現在有時候媽媽還覺得太吵了，所以，媽媽其實是很開心的，這也讓媽媽感受到家人的重視，在這特別的日子，也希望媽媽能永保青春的心、每天開懷大笑。

模範母親周陳佳子也開心的表示，真的非常高興，因為有一、二十個小孩、孫子，都很孝順，這一點讓自己很心歡、很快樂。

模範母親 母親節 汐止

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