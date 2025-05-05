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新北汐止新福宮舉辦廚神就是你活動 民眾端出拿手菜

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
「廚神就是你」美食製作交流活動，評審們聚精會神，仔細試吃。 圖／觀天下有線電視提供
「廚神就是你」美食製作交流活動，評審們聚精會神，仔細試吃。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區新福宮連續舉辦第三年的「廚神就是你」美食製作交流活動，今年有將近100位的民眾端出自己的拿手好菜，樣式很豐富，有客家小炒、涼拌海蜇皮、鳳梨蝦球都有，在經過9位評審試吃後，選出優勝者，最後是由涼拌苦瓜拿下冠軍廚神，為了回饋地方，觀天下有線電視也捐助經費支持。

新福宮結合鄰近的橋東里、城中里及建成里，再度舉辦「廚神就是你」活動，吸引將近一百位的民眾報名，角逐廚神，除了社區媽媽，也有3位爸爸報名，活動一開始，參賽者帶著自己在家煮好的拿手菜來，由現場志工協助擺放，共分為三組，並且邀請了9位評審委員來評分。

新福宮主委陶威中表示，新福宮舉辦美食交流活動，已經邁入第三年，今年的報名人數突破新高，總共有將近百位報名參加，現場氣氛熱絡，大家把自己平常做的小吃、拿手菜、家常料理，在家裡做好後拿到比賽現場，讓9位評審委員現場品嚐參賽者們的拿手料理，接著選出優勝者，新福宮也頒給優勝者獎金，前三名還頒發了獎座，讓得獎的媽媽們都好開心。活動結束後，開放現場所有參賽者分享，吃吃其他參賽者做的菜，廚藝交流。

民眾說，這次和很多朋友一起報名，是舞蹈老師推薦大家參加，很喜歡這樣的活動，因為好吃的美食可以和大家分享，彼此交流，這次拿到第二名蠻意外的，但是很開心。

料理 汐止 美食

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