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新北淡水崁頂里歡慶母親節 手作永生花、多肉植栽超療癒

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
崁頂里辦理手作DIY活動，讓里內的媽媽們過一個開心放鬆且療癒舒壓的母親節。 圖／紅樹林有線電視提供
崁頂里辦理手作DIY活動，讓里內的媽媽們過一個開心放鬆且療癒舒壓的母親節。 圖／紅樹林有線電視提供

這星期就是一年一度的粉紅媽咪母親節了，為了讓辛苦的媽媽們能夠有個放鬆時光，新北市淡水區崁頂里里長在上週六，於里內舉辦了崁頂歡慶母親節活動，包括了手作多肉植物以及永生花燈飾，邀請到專業的老師來教大家如何製作永生花燈罩，另外還有DIY多肉植物小盆栽，讓媽媽們能夠療癒一整天。

崁頂里長吳庭岳表示，為了體恤里內媽咪的辛勞，並且慶祝母親節的到來，這次在母親節前一周特別規劃手作DIY的活動，目的是讓平日或假日上班的媽咪都可以有機會能參與里內活動，崁頂里志工相當用心準備了手作多肉植栽與永生花燈罩2種療癒舒壓活動，讓媽咪們藉由手作體驗可以來場與天然植栽的溫柔邂逅。

吳庭岳也說，媽媽們平常在家庭裡的角色可是非常重要不可缺少，而母親也是相當辛苦，因此也透過活動要讓媽媽能放鬆的心情。此外這次活動亞東科技大學更提供了淡水校區的場地，來讓崁頂里舉辦活動，也希望藉此來多與里內接觸回饋鄰里。而現場也有許多媽媽們表示，能夠來參與里長的活動相當開心，而里長在各節慶都會舉辦許多有趣的活動，也讓里內的媽媽們過一個開心放鬆且療癒舒壓的母親節。

多肉植物 母親節 淡水

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