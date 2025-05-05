快訊

獨／藍版因應關稅特別條例出爐 普發現金1萬元入法

搖更大！東部海域18:53規模5.9地震 3縣市國家級警報

搖不停！18:53再發生有感地震 台鐵崇德=鳳林慢速行駛

新北淡水母親節表揚大會 30位模範母親溫馨祝福

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
透過溫馨的母親節表揚活動，感謝每一位模範母親們無私的偉大付出。 圖／紅樹林有線電視提供
透過溫馨的母親節表揚活動，感謝每一位模範母親們無私的偉大付出。 圖／紅樹林有線電視提供

每到五月份，就是一年一度感恩溫馨的母親節到來，新北市淡水區公所日前於淡水區行政大樓大禮堂舉辦模範母親表揚大會，這次淡水區內共有30位優秀的模範母親，在家人的陪同下出席接受表揚，而新北市教育局長張明文也特別出席，代表市長侯友宜為在場的媽媽們送上祝福。

淡水區長陳炳仲表示，淡水人口不斷增長，尤其女性設籍人口一路從112年底的10萬1,856人、113年底10萬5,431人、一直到114年3月底為10萬7,275人，每年增長約3.51%女性人口，而今年淡水30位優秀的模範母親，就是從眾多優秀女性同胞中，透過在地鄰里發掘她們優秀的事蹟，從而脫穎而出接受表揚。現場立委、議員、里長及貴賓們也一起送上祝福。

這次表揚30位媽媽們，其中最高齡的是98歲的駱淑筠女士，其他媽媽的平均年齡也都在74歲，大部分都已經當阿嬤了，但也有更多優秀的媽媽們，不為人知默默的為子女耕耘，透過這次的溫馨活動，感謝每一位模範母親們無私的付出，每一位淡水媽媽們背後的故事，都有偉大感人的事蹟與不為人知的奮鬥歷程，媽媽們用無限的愛心、無比的勇氣，永不放棄的培養子女成為社會棟樑，是值得大眾效法與敬佩的典範，也期勉為人子女，平常多多陪伴母親，也預祝全天下的媽媽們母親節佳節愉快。

模範母親 母親節 淡水

延伸閱讀

屋馬「和牛燒肉」、酒店「限時限定套餐」 台中餐飲祭母親節優惠吸客

十位母親十份愛！新北八里表揚模範母親 最高齡得主84歲

淡水南瓜季 屯山阿嬤打造9座彩色南瓜隧道今起免費開放參觀

學生自傷頻傳 戴瑋姍要求設計評量表、校長負政治責任

相關新聞

北市文化局攜手文策院 曝川普電影關稅「是台灣機會」

北市文化局與文策院去年簽訂MOU合作備忘錄，經過一年時間成果展現，台北市長蔣萬安、文策院董事長蔡嘉駿今出席記者會，分享加...

半年無廠商維護！淡海輕軌滅火器過期 新北捷挨批急更換

新北捷運公司遭爆車站內的水電消防設備，有半年沒有廠商維護。議員鄭宇恩說，查看淡海輕軌多處車站與車廂內滅火器逾期未檢，甚至...

新北汐止翠湖原生種消失 先修復攔砂壩、恢復生態

新北市汐止翠湖環境悠靜，吸引許多民眾運動休閒，不過這幾年因為淤積嚴重，湖面越來越小，另外列為保育類動物的台灣細鯿，一度因為外來種魚類入侵消失，原生種植物也一樣，所以保育協會人員在復育的同時，也希望公部門協助，所以，今(5)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論復育翠湖生態。

新北汐止區水返腳遊樂園開張 表揚43位模範母親

再過幾天就是母親節，汐止區公所舉辦模範母親表揚大會，今年主題是水返腳遊樂園，帶著媽媽們們回憶年輕時帶孩子們到遊樂園裡的開心時光，這次共有43位模範母親開心接受表揚，許多家人都陪同一起來，不少是三代同堂，現場幾百位一起慶祝，幾乎擠爆會場，溫馨又熱鬧。

新北汐止新福宮舉辦廚神就是你活動 民眾端出拿手菜

汐止區新福宮連續舉辦第三年的「廚神就是你」美食製作交流活動，今年有將近100位的民眾端出自己的拿手好菜，樣式很豐富，有客家小炒、涼拌海蜇皮、鳳梨蝦球都有，在經過9位評審試吃後，選出優勝者，最後是由涼拌苦瓜拿下冠軍廚神，為了回饋地方，觀天下有線電視也捐助經費支持。

新北淡水崁頂里歡慶母親節 手作永生花、多肉植栽超療癒

這星期就是一年一度的粉紅媽咪母親節了，為了讓辛苦的媽媽們能夠有個放鬆時光，新北市淡水區崁頂里里長在上週六，於里內舉辦了崁頂歡慶母親節活動，包括了手作多肉植物以及永生花燈飾，邀請到專業的老師來教大家如何製作永生花燈罩，另外還有DIY多肉植物小盆栽，讓媽媽們能夠療癒一整天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。