新北淡水母親節表揚大會 30位模範母親溫馨祝福

每到五月份，就是一年一度感恩溫馨的母親節到來，新北市淡水區公所日前於淡水區行政大樓大禮堂舉辦模範母親表揚大會，這次淡水區內共有30位優秀的模範母親，在家人的陪同下出席接受表揚，而新北市教育局長張明文也特別出席，代表市長侯友宜為在場的媽媽們送上祝福。

淡水區長陳炳仲表示，淡水人口不斷增長，尤其女性設籍人口一路從112年底的10萬1,856人、113年底10萬5,431人、一直到114年3月底為10萬7,275人，每年增長約3.51%女性人口，而今年淡水30位優秀的模範母親，就是從眾多優秀女性同胞中，透過在地鄰里發掘她們優秀的事蹟，從而脫穎而出接受表揚。現場立委、議員、里長及貴賓們也一起送上祝福。

這次表揚30位媽媽們，其中最高齡的是98歲的駱淑筠女士，其他媽媽的平均年齡也都在74歲，大部分都已經當阿嬤了，但也有更多優秀的媽媽們，不為人知默默的為子女耕耘，透過這次的溫馨活動，感謝每一位模範母親們無私的付出，每一位淡水媽媽們背後的故事，都有偉大感人的事蹟與不為人知的奮鬥歷程，媽媽們用無限的愛心、無比的勇氣，永不放棄的培養子女成為社會棟樑，是值得大眾效法與敬佩的典範，也期勉為人子女，平常多多陪伴母親，也預祝全天下的媽媽們母親節佳節愉快。