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新北金山表揚模範母親 母愛溫暖寬容、慷慨無私

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區公所辦理模範母親表揚活動，讓媽媽與家人一起聚集起來，共度開心的母親節。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區公所辦理模範母親表揚活動，讓媽媽與家人一起聚集起來，共度開心的母親節。 圖／紅樹林有線電視提供

溫馨的母親節即將到來，新北市金山區公所舉辦區級模範母親表揚活動，今年共有13位母親獲選模範媽媽，她們用行動詮釋母愛的偉大，無私奉獻、辛勤付出，其中最特別的是在活動現場，有子女們趁著表揚機會大聲說愛，自製手舉牌，在大合照時要告訴大家，自己的媽媽或是阿嬤最棒，就是要在這一年一度專屬於母親的日子，向媽媽致上最誠摯的敬意。

金山區長劉昌松指出，溫馨的母親節即將到來，區公所特別舉辦區級模範母親表揚活動，布置海洋風場景，以大海孕育萬物，象徵母親撫育子女茁壯，給予兒女支持，展現母愛包容與無私。此外，公所更邀請金健康舞蹈協會，帶來精彩絕倫的舞蹈表演，熱絡現場氣氛，帶給模範媽媽們溫馨感動的美好回憶，並準備貼心小禮物「蒸氣烤箱」和「大廈扇」，表達對母親無限的感謝。

今年獲選金山區模範母親的媽媽最年輕為60歲，最高齡為83歲，不過不管媽媽的年紀多大，都是家中最重要與溫暖的支柱，公所期待透過溫馨的表揚活動，將模範母親與家人一起聚集起來，共度開心的母親節，並且也趁著這個溫馨的場合大聲向媽媽說愛。

金山區長劉昌松也說，媽媽對於子女的養育就像放風箏一樣，孩子越大、成就越高，就像風箏越飛越遠，但是母親手中的線始終牽緊，永遠記掛孩子，反之，現在媽媽年紀越來越大也好像風箏離我們越來越遠，因此我們也要時刻不忘拉緊與媽媽之間所牽著的線，希望媽媽每天都健康、快樂。

模範母親 母親節 金山

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