北市文化局攜手文策院 曝川普電影關稅「是台灣機會」
北市文化局與文策院去年簽訂MOU合作備忘錄，經過一年時間成果展現，台北市長蔣萬安、文策院董事長蔡嘉駿今出席記者會，分享加入投資計畫和量體，替文創產業挹注資源，同時也分享美國總統川普有意對外國電影徵收100％關稅，這也或對台灣是個機會。
蔣萬安表示，北市文化局在去年攜手文策院簽訂MOU合作備忘錄，只要經由北市推薦的團隊，就能快速到文策院做投資評估的綠色通道，快速做資源整合、挹注。像是台北電影節入圍的導演能夠透過企畫，順利獲得文策院百萬元的先期支持，對於文化人、團隊很大的鼓舞。
蔡嘉駿說，文策院這兩年加大投資的速度及量體，一年平均就投資100多個專案公司，舉凡沈浸式、AI、音樂祭、遊戲等面向，目前北市就有9件作品正在評估公開。特別是美國總統川普今天宣布，正在批准啟動對外國電影徵收100％關稅，「但這對台灣或許是個機會。」
蔡嘉駿分享與知名串流平台業者聊到，很願意來台灣拍攝，但也點出台灣缺乏好的實景棚內片場，聽聞北投閒置很久的土地，期待能開發趨向業界需求的片場。
記者會中也邀請獲得評選補助的新創公司，以沈浸式互動聞名的驚喜製造，林業軒說，入選加速器當中，市場打磨、產品對接等很大的升級，對於團隊也能有挑戰高難度製作，平均票價2千元，現在約有10萬人付費、9成滿座。
藝途科技創辦人楊仁豪介紹，公司是主打開發出藝文展覽、古蹟、觀光等，空間感的聽故事體驗、虛擬導覽，但回想早期新創時，文策院幫助業師輔導、募資等，順利吸引了2500萬元民間投資，現在都能銷售2萬5千張票券，
臺灣各種吧創辦人蕭宇辰說，在10年前製作知識動畫，獲得YouTube百萬訂閱，過程中能夠讓公司存活的就是種種的專案，同時也不斷思考轉型，轉換成知識內容產業新型態教育IP，但轉型會有很大資金缺口，需要文策院貸款協助，目前著力點就放在全方位學習系統。
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