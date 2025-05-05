土地登記鬧烏龍....錯置導致房屋遭封 北市議員曝「9年已賠逾5千萬」

北市一名民眾住宅遭查封，一查竟發現名下房屋因地政人員疏失，整棟住戶土地權狀登載內容相互錯置，議員發現，土地登記錯誤、測量面積大小與土地權狀不符時有所聞，近9年有98件申請賠償案、賠償5200萬元，件數不算少，認為關於清查土地面積不符等疑義，須加快速度不容拖延，需再三核實。

地政局長王瑞雲表示，建築線與地籍線預檢從2016年前就已調整流程到工展前，至於危老部分已和都發局合作宣導，將資料提供給都更處，提供給實施者，幹事會審查也請地政局幹事提醒，但有的建商有事先做鑑界，避免爭議，盡量做到源頭管理。

議員汪志冰指出，士林區一民眾居住於自家住宅，莫名原因遭到法院查封，事後發現是地政人員疏失，整棟住戶土地權狀登載內容相互錯置，導致法院本要查封鄰居房屋封到自己，該民眾更控訴，地政事務所在事發之初，竟要住戶換屋居住，極度敷衍了事。

汪志冰說，民眾對於公務機關所核發的所有權狀，往往不會心存疑義，若不是遇到糾紛或都更改建，通常是不會發現登記錯誤情形，根據統計，民眾申請土地登記損害賠償案件，近9年有98件申請案，須負賠償責任則有54件，平均賠償率為55%，分別有8件土地登記錯誤及46件測量錯誤，造光是賠償就超過了5200萬，其中2017年間建成地政事務所案賠償938萬，從申請到審查及協商平均需6~7個月，由此可見因測量誤差，民眾備受煎熬。

汪說，由於屋齡超過40-50年建物，早期都是由人工測量，出現誤差狀況較多，但同長都要等都更新改建，才發現有登記不符情形，2022年起推動「土地建築線與地籍線預檢方案」，3年間計有72件申請，然而和同時期642件都更申請案相較僅占11%，顯然推動效率仍有待加強，其次危老重建並未納入預檢方案範疇有行政不周延處。

汪志冰要求，地政局針對陳情土地建物錯置應專案協助處理，為遭烏龍查封受害民眾解套，其次關於清查土地面積不符疑義，登記及核發土地權狀時須再三核實，以免發生面積不符情形，而土地建築線與地籍線預檢，事涉都更申請，應與都更處合作，強制都更實施者必須先辦理，以免好不容易通過的都更案功虧一簣，同時危老重建申請也應併入辦理。