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新北漁村觀景平台秘境 八里左岸賞漁港美景

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市八里「下罟子漁港」保有漁村純樸風貌及優美的景色，也是八里左岸自行車道的終點，是遊客口中的私房秘境，港內漁具倉庫上方的景觀平台，提供單車騎士賞夕陽、觀海景的好地方，新北市漁業處推薦您趁著假日來一趟「單車一日遊」，用輕鬆步調探索八里沿岸的河海美景及漁港風情。

漁業處表示，下罟子漁港是位於八里區臺北港內的港中漁港，鄰近淡水河出海口，擁有傳統漁港的自然樣貌，港內可見一整排的藍色舢舨漁船靜靜停泊、漁民整理漁具穿梭其間，呈現都市中難得一見的純樸風景，靜謐而恬適。港區內的漁具倉庫頂樓設有觀景平台，是黃昏時分欣賞夕陽的絕佳地點，當夕陽灑落水面，折射出迷人的光影，搭配天空染上層層霞彩，更為這座靜謐小港增添一抹溫柔色調，吸引不少攝影愛好者前來取景，也讓人看見漁港不只是產業場域，更是承載地方文化與日常生活的獨特空間。

漁業處指出，八里下罟子漁港身為八里左岸自行車路線的終點，沿途的路線更是臺灣十大經典單車路線之一，推薦您自淡水老街渡船頭搭「渡輪」至八里渡船頭，再從八里渡船頭老街附近的YouBike站租單車出發，沿途不僅能品嚐老街的在地小吃，還能一路騎經八里左岸美麗的裝置藝術區、挖子尾自然生態保留區及十三行文化公園等景點，享受河岸騎行的悠閒與愜意。

聚傳媒

八里 單車 景點 淡水河 自行車

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