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東京帕運國手！「臺灣最強桌球阿嬤」盧碧春 目標世壯運金牌

聚傳媒／ 特約記者陳欣如

照片取自新北市政府

在新北市，有一位桌球選手用行動打破年齡與身體的限制，讓大家看見真正的生命力—她就是人稱「臺灣最強桌球阿嬤」的東京帕運桌球國手盧碧春。

盧碧春表示，人生堪稱「用球拍開出來的路」，當時只是陪先生去參加桌球協會的慶功宴，看到一群輪椅朋友打得熱血又開心，突然覺得，或許我也可以。沒想到這一打，就是十幾年。從完全不會打，到三年內奪下全國冠軍，再到2018年亞洲運動會擊敗大陸強敵拿下銀牌，成為臺灣帕拉桌球界的代表人物。如今，她正積極備戰2025雙北世界壯年運動會，目標直指金牌。

體育局表示，盧碧春選手不只是新北的驕傲，更是運動精神最佳的代言人。「她用實際行動告訴大家：運動不只是年輕人的專利，而是一輩子都能參與、享受、突破自己的力量。」體育局也強調，將持續提供選手訓練資源與友善空間，鼓勵更多銀髮族、身障朋友勇敢踏入運動場，找回自信與快樂。2025雙北世壯運，新北歡迎您，一起進場為選手加油！

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