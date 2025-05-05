東京帕運國手！「臺灣最強桌球阿嬤」盧碧春 目標世壯運金牌

照片取自新北市政府 在新北市，有一位桌球選手用行動打破年齡與身體的限制，讓大家看見真正的生命力—她就是人稱「臺灣最強桌球阿嬤」的東京帕運桌球國手盧碧春。 盧碧春表示，人生堪稱「用球拍開出來的路」

2025-05-05 16:25